Ayoze Medina: "En Canarias tenemos una barbería con potencial que mucha gente no lo sabe"

Tiene 31 años, pero lleva más de media vida escuchando el chas chas de las tijeras en los pelos. Comenzó con 13 años pelando a sus amigos, desde los 17 dio el paso y se hizo profesional y hace ocho años y medio decidió montar en La Atalaya de Guía su propia barbería. Ahora Ayoze Medina buscará este domingo convertirse en el mejor barbero del mundo en el certamen International Barber Award, que se celebra en la ciudad alemana de Núremberg.

No es la primera vez que se presenta a un certamen ya que hasta en en dos ocasiones ha sido elegido como barbero revelación de España. Sin embargo, ser el mejor barbero del mundo es algo mayúsculo porque tendrá que enfrentarse a otros 20 rivales venidos de rincones tan dispares como Taiwan, Chile, Bulgaria o Reino Unido.

Medina cuenta que fue en junio cuando decidió presentarse a este torneo mandando unas fotografías de su trabajo. Pasó el filtro y el 28 de agosto tuvo que ir a Madrid a la final de España y, tras la prueba del corte clásico y el ritual de afeitado, fue elegido como uno de los dos candidatos que representarán a nuestro país en el evento mundial. Hasta Alemania ha llegado con el apoyo económico del Ayuntamiento de Santa María de Guía y se ha llevado con él a dos modelos para realizar sus trabajos. No son dos personas cualquier, son dos clientes fieles a los que ha querido premiar con la experiencia de este viaje. Como sostiene, es una forma de agradecer a su clientela la confianza depositada en él: "estoy aquí gracias a ellos, si no tuviera clientes no podría estar aquí".

La prueba de este domingo se divide en tres fases, la elaboración de un fade pompadour -tupé con disminución en la zona inferior-, un arreglo de barba y el estilo libre. En cada prueba se eliminan a siete participantes, por lo que en la última será donde se elija al ganador. "Buscan al mejor barbero completo, el mejor tiene que serlo en todo", recalca Medina, motivo por el que tiene claro que tiene que manejar bien las tres pruebas. No obstante, asegura que una de sus virtudes es que le gusta las tres partes, aunque cree que su punto fuerte es el corte.

Ayoze Medina cortando el pelo Cedida por Ayoze Medina

"Los canarios lo bueno que tenemos es que estamos en uno de los sitios más cosmopolitas de todo el mundo porque tenemos influencia latina, europea, africana, asiática…todo hace que se mezclen estilos diferentes, por eso en Canarias tenemos una barbería con potencial que mucha gente no lo sabe", apunta, y añade que sus viajes por Europa y nuestro país le han servido para percatarse del buen nivel que existe en su gremio en las Islas. "En Alemania los pelos son más largos, no hay tantos afeitados agresivos, te vas al sur de Europa y ya vas viendo pelos más cortos, en Canarias tenemos una combinación de todo".

Se define como una persona que tiene la suerte de hacer lo que más le gusta. "Lo más bonito de esta profesión es que por muchos años que lleves siempre estarás aprendiendo, todo cambia rápido y constante", indica. Además, ve su participación en este torneo como una oportunidad más de aprender técnicas de distintos países. "Por supuesto que aprenderé porque vendrán compañeros de distintos puntos del mundo, cada lugar tiene su cultura y sus costumbres y siempre mirando se aprende montón", sentencia.

Por otro lado, Medina cree que su gremio ahora mismo "está en su momento" ya que la barbería "está en auge, estamos en la época dorada", y aunque es consciente de que por lo general las modas vienen y van, en el caso de las barberías esta ha quedado para llegarse gracias a un gran aliado: las redes sociales. "Hoy en día la imagen es lo que más vende. Antes el hombre no exponía su imagen, pero ahora se cuida muchísimo y las redes sociales priman a la imagen", subraya.

"Las barbas antes parecían un tema tabú y ahora no, estamos volviendo a lo clásico, muchos cortes son clásicos pero con cortes modernos. Los tupés de ahora son de los años 80 y 70 pero están actualizados con esos apurados agresivos en la zona inferior. Es un poco lo retro y vintage lo que se lleva ahora pero con su toque moderno", aclara, aunque entiende que esto también lo ha permitido el desarrollo de la maquinaria que usan los profesionales ya que pone de ejemplo que cuando abrió su negocio solamente empleaba una máquina y en la actualidad usa cinco porque cada una de ellas le da una prestación diferente. "Ahora hay una variedad de cortes masculinos que antes parecía que se estaba limitado, pero toda la evolución ha hecho que el abanico sea más grande y que en el resultado final el beneficiario sea el cliente".