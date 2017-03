Asier Antona propone a Australia Navarro como secretaria general del PP canario

La diputada Australia Navarro será reelegida previsiblemente como secretaria general del PP de Canarias en el congreso que los populares celebran este fin de semana, mientras que el alcalde de Puerto de la Cruz (Tenerife), Lope Afonso será nombrado coordinador autonómico del partido.



Así lo ha anunciado este jueves el presidente del PP canario y único candidato al congreso, Asier Antona, quien ha precisado que Afonso mantendrá su puesto en el Ayuntamiento tinerfeño, pues se considera que su nuevo cargo orgánico en el partido, hasta ahora inexistente, no afectará a la gobernabilidad del Consistorio.



La secretaria general estará por encima del coordinador general, ha señalado Antona.



El presidente del PP ha indicado que ambos nombramientos se han decidido con independencia de la isla a la que pertenecen las personas, pues no se busca tanto un equilibrio entre territorios como reforzar la estructura del partido.



Antona ha anunciado una nueva estructura del PP de Canarias, pendiente de la aprobación en el congreso, de forma que además de la Presidencia, la Secretaría General y la Coordinación General, habrá cinco grandes áreas.



Así, el PP canario contará con una Vicesecretaria de Organización, otra de Acción Sectorial, una de Acción Política, Cargos Públicos y Orgánicos, la de Afiliación, Movilización y Participación, y la de Comunicación, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías.



Esta nueva estructura permitirá al PP "estar cerca de los ciudadanos y todos los sectores sociales, diseñar la estrategia política del partido, que todos los cargos orgánicos y públicos tengan plena dedicación y que los afiliados reciban toda la atención necesaria", ha asegurado Antona.



Asimismo, habrá un coordinador de la oficina del Parlamento de Canarias, y dos foros de debate permanente, uno de ellos, el encuentro de presidentes insulares (órgano asesor), y el otro, el foro de islas y municipios (órgano de coordinación).



También habrá un comité de la experiencia, que recabará el conocimiento de personas con trascendencia en el PP de Canarias. Preguntado sobre si ese comité contará con la presencia de su antecesor, José Manuel Soria, Antona ha indicado que no estará.



Igualmente, existirá una oficina del cargo público, formado por entre tres y cinco personas, en la que no habrá ningún cargo público ni orgánico, que velará por el cumplimiento ético y de incompatibilidades.



En cuanto a Nuevas Generaciones, continuará formando parte de la dirección del partido, pues los jóvenes "no son solo el futuro sino también presente del partido", ha asegurado Antona.



Preguntado por la posibilidad de que incorpore a algún cargo orgánico a quienes rivalizaron con él en las primarias para optar a la Presidencia del partido, como Juan José Cardona, Antona ha manifestado que actualmente tiene un gran protagonismo como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.



En su opinión, el PP saldrá reforzado de este congreso, con la intención de ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2019, pues "Canarias necesita un partido líder y potente, que huya del miedo y convierta las debilidades en fortalezas".



Asimismo, trabajará a fondo para que haya un nuevo sistema electoral en Canarias y para que salga adelante la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.



Antona ha anunciado también que el próximo lunes, el PP de Canarias celebrará una junta directiva autonómica a la que asistirá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en la que se analizará el Estatuto de Autonomía de Canarias, la nueva financiación autonómica, los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal y los Presupuestos Generales del Estado y su incidencia en Canarias.



El presidente del PP ha asegurado que el apoyo político que se pueda prestar a los Presupuestos no guarda relación con posibles pactos políticos en el Gobierno de Canarias.