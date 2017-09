El Cabildo de Gran Canaria descubre otros 42.000 euros en contratos con la socia del exconsejero de Deportes Lucas Bravo

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y actual consejero de Deportes, Ángel Víctor Torres, ha descubierto este martes que la Corporación insular abonó, a través del Instituto Insular de Deportes, más de 42.000 euros en contratos menores a las empresas Volaví Canarias SL y Omegagest Canarias SL, firmas asociadas a la actual socia y pareja [ellos niegan la relación sentimental] del exconsejero popular Lucas Bravo de Laguna, Noelia Pérez, entre julio de 2013 y julio de 2014.

Esta cifra ha sido dada a conocer durante la Comisión del Pleno de Política Social, Cultura, Deportes e Igualdad en la que el político del PSOE ha pedido comparecer públicamente para informar sobre los contratos entre estas dos empresas y el Cabildo grancanario, que fueron revisados, y en la que Podemos ha solicitado interpelar a Torres para informar sobre las contrataciones en el área de Deportes entre los años 2015 y 2017.

El consejero de Deportes ha informado que estos contratos menores fueron abonados mediante la presentación de 12 facturas relacionadas con la Gran Canaria Maratón 2014, el Mundobasket 2014, el Gran Canaria Arena y los Premios Gran Canaria Actividad Física y Deportes Jesús Telo del 2014. Torres avanzó que en un año el Instituto Insular de Deportes es de las instituciones que más contratos realiza ya que supera el medio centenar en contratos mayores y los dos millares en contratos menores.

El 17 de diciembre de 2013 el Cabildo pagó 481,50 euros por el diseño del díptico del Gran Canaria Arena en español e inglés. El 13 de enero de 2014 la empresa facturó 2.461 euros por el suministro de arco hinchable con los logos del Cabildo e Instituto Insular de Deportes. En abril de ese año pasó cuatro facturas por servicios de fotógrafo y derechos de fotos y cuadros de embajadores del Mundobasket 2014 por un total de 1.631,54 euros. Ese mismo mes también se embolsó 875,37 euros con motivo de la cuota anual de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS por sus siglas en inglés) debido a la Gran Canaria Maratón de 2014, edición que fue gestionada por su empresa. En junio el Cabildo tuvo que pagarle 14.959,14 euros por 9.000 medallas y 2.000 lanyards (cordones en los que se cuelgan las acreditaciones) para la Gran Canaria Maratón celebrada ese año. Por último, el 31 de julio el Instituto Insular de Deportes abonó mediante dos facturas los servicios prestados en los Premios Gran Canaria Actividad Física y Deportes Jesús Telo, la primera de 2.582,58 y la segunda de 1.605 euros por la actuación del dúo humorístico Piedra Pómez en la citada gala. En total, 24.596,13 euros de contratos menores con Volaví Canarias SL.

En cuanto a los contratos menores de Omegagest Canarias SL, compañía en la que Noelia Pérez estuvo al frente según las crónicas de la época, Ángel Víctor Torres ha expuesto un contrato menor de 17.863,65 euros abonado en dos pagos en julio y octubre de 2013 por los servicios de la promoción nacional e internacional de la V edición de la Gran Canaria Maratón 2014. Al año siguiente, como ya se había informado, el Instituto Insular de Deportes firmó un contrato negociado sin publicidad para la promoción nacional e internacional de la Gran Canaria Maratón 2015 por 63.932,50 euros.

Por tanto, en total la suma de contratos entre el Instituto Insular de Deportes y el Club Baloncesto Gran Canaria con las firmas Volaví Canarias SL, en la que Noelia Pérez es socia única, y Omegagest Canarias SL, asciende hasta los 334.508,13 euros. Ángel Víctor Torres ha ratificado que de este total 75.765,70 euros corresponden al acuerdo firmado en julio de 2014 entre el Club Baloncesto Gran Canaria ( dirigido entonces por el presidente Joaquín Costa y el gerente Alberto Miranda) y Noelia Pérez, cifra en la que se incluyen los 16.000 euros por el despido cuando se cambió de directiva, mientras que el resto tiene que ver mayormente con la Gran Canaria Maratón, aunque también hay subvenciones que ascienden hasta los 13.500 euros (aunque según los datos dados a conocer este martes solo fueron por 11.000 euros, suprimiéndose una ayuda de 2.500 euros). Por otra parte, hay que recordar que no todo el dinero tiene que ver con Deportes ya que 19.260 euros fueron pagados por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, dependiente de la Consejería de Política Social, para patrocinar la prueba de 10 kilómetros en sillas de ruedas de la Gran Canaria Maratón 2015.

Así mismo, el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria ha ratificado que, tras examinar los expedientes administrativos correspondientes a los contratos, subvenciones y pago de facturas, "no se aprecia la existencia de infracción de la normativa aplicable correspondiente en cada caso, considerándose que dichos expedientes fueron tramitados de conformidad con la legalidad vigente". Pero que no haya infracciones no significa que sí sean éticas estas adjudicaciones.

Gresca entre Podemos y PSOE en la comisión

Aparte de estas cifras dadas a conocer por Ángel Víctor Torres, en la comisión celebrada este martes lo más destacado fueron los reproches entre el portavoz de Podemos en el Cabildo, Miguel Montero, y el propio consejero de Deportes. El orden del día se decidió cambiar y se comenzó por las interpelaciones, por lo que Montero fue el primero en tomar la palabra.

El exconsejero de Educación y Juventud recriminó que le dieran información solicitada hace 42 días apenas 14 minutos antes de que comenzara esta reunión entre los distintos grupos que componen el Cabildo sin que la pudiera consultar. Montero planteó al consejero de Deportes las siguientes cinco preguntas: "¿cuándo piensa dejar de boicotear la labor de la oposición y contestará a la información solicitada?; ¿cuándo conoció las irregularidades en la contratación en 2015, en 2016 o al publicarse la auditoría en 2017?; ¿puede demostrar en qué fechas tras publicarse la auditoría -que le implicaba- propuso tomar las medidas necesarias para cumplir la ley?; ¿aceptaría una auditoría externa de lo que llevamos de 2017?; ¿se ha seguido contratando desde abril de 2017 hasta junio de 2017 como se hacía en 2015 y 2016?". Torres no respondió ninguna de estas preguntas de manera concreta y centró sus respuestas al Club Baloncesto Gran Canaria. La única contestación relacionada con las cuestiones fue la de la auditoría externa al recalcar que el Club Baloncesto Gran Canaria tiene dos auditorías al año, una propia y otra realizada por la ACB.

Torres acusó a Montero de "mentir de manera manifiesta" y de crearse un "debate de ficción" que desmontó diciendo que la primera auditoría que se hace en el Club Baloncesto Gran Canaria es en 2008 en relación a 2006 y en ella ya se dice que se están incumpliendo las normas de contratación. "Lo que tiene que hacer el portavoz de Podemos es felicitar a este gobierno porque hemos sido nosotros, en la primera auditoría que nos corresponde como responsables públicos de este gobierno, quienes hemos resuelto dos históricos incumplimientos que la auditoría demuestra desde 2006, primero en relación al personal y segundo a la contratación, el señor Montero constantemente acude al embuste y a la mentira", denunció el consejero del PSOE, quien centró su discurso en la entidad claretiana dejando de lado lo relacionado con el Instituto Insular de Deportes.

Miguel Montero en la Comisión del Pleno de Política Social, Cultura, Deportes e Igualdad en la que se informó sobre los contratos en Deportes Alejandro Ramos

El consejero de Deportes le dijo al portavoz de Podemos que lo que tiene que hacer es pedir la información en la sede del Instituto Insular de Deportes, en Siete Palmas. "Hable con el secretario, el interventor, con los servicios técnicos y jurídicos, consulte las dudas que tenga...no fue ni una vez, ese es el interés que usted tiene por saber la verdad, por saber si cumplimos con la legalidad. A usted no le preocupa solventar los problemas ni en el gobierno ni en la oposición, lo único que le preocupa es intentar perjudicar a la gestión política de los que estamos en el Cabildo con una razón clara que no tiene nada que ver con la gestión del Club Baloncesto Gran Canaria", sentenció.

"Nosotros preguntamos sobre las contrataciones en el área de Deportes y me ha hablado sobre la auditoría [del Gran Canaria]", le espetó Montero de respuesta. "Le he hecho cinco preguntas y no las ha contestado", resaltó el político de la formación morada, que además quiso concluir su intervención con cinco propuestas que no le permitieron leer y por tanto adjuntó al acta junto a las cuestiones no respondidas. Estas eran "respetar la legislación en lo referente a los mecanismos de control de la oposición"; "saque ya a concurso -con cláusulas sociales- todo lo relacionado con el Gran Canaria"; "contrate una auditoría externa sobre 2017"; "cumpla los fines para los que se creó la Fundación Canaria del Deporte"; y "deje de mentir".

Por su parte, el consejero de Unidos por Gran Canaria y expresidente del Cabildo Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, lamentó que "tanta expectación y tanto comentario para esto" ya que, desde su punto de vista, "se ve que hay una enfrentamiento derivado de una situación concreta, la variante es que se dan bofetadas entre sí en la cara del anterior consejero y grupo de gobierno. Unidos por Gran Canaria no existía hace dos años pero yo era el presidente del Cabildo y por tanto me toca algo, me coloca casi al nivel de Los Soprano. Estamos mezclando muchas cosas, contrataciones del club baloncesto con temas del Instituto de Deportes".

El político del PP Carlos Ester expresó que se quedaba "con la tranquilidad de tener los informes de que todas las contrataciones se ajustaban a la legalidad" y Pedro Justo, de Nueva Canarias, cree que aunque los contratos "fueran más o menos correctos no hay ilegalidades" pero sí reconoce que hay irregularidades al poner al Gran Canaria dentro de la administración pública "que tiene una realidad absolutamente distinta".