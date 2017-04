Enrique Hernández Bento deja el PP y no descarta dar el salto a Ciudadanos

Enrique Hernández Bento abandona el Partido Popular (PP). El que fuera mano derecha de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado este lunes por la mañana su baja voluntaria como afiliado a través de un burofax remitido al recientemente elegido presidente del partido en las Islas, Asier Antona, con quien ha mantenido un enfrentamiento público y notorio que comenzó con su destitución como delegado del Gobierno de España en Canarias y se recrudeció durante el cuestionado proceso interno del Congreso Regional, en el que se postuló, primero en solitario y después junto a Cristina Tavío, como alternativa a Antona para liderar la formación.

"Me doy de baja de un partido, pero no abandono la política", ha advertido Hernández Bento, que se ha mostrado dispuesto a participar en proyectos "que generen ilusión en la ciudadanía y que encajen" en su forma de "entender las cosas". Cuestionado por este periódico sobre la posibilidad de que ese proyecto sea el de Ciudadanos, ha asegurado que "encaja tanto que tiene un pacto de gobierno a nivel nacional con el PP", en referencia al acuerdo de investidura firmado por ambas formaciones.

"A fecha de hoy no ha habido ningún acercamiento a otro partido, lo que no quiere decir que no lo haya en un futuro. No lo sé, no descarto nada", ha aseverado el exdelegado del Gobierno en Canarias, que responsabiliza a Antona y a María Australia Navarro, secretaria general del PP en las islas, de su baja como militante. "No comparto el proyecto que lideran. No puedo estar en un partido del que he denunciado su falta de transparencia y pluralidad”, ha explicado. Hernández Bento demandó a principios de marzo al PP por presuntas irregularidades en la campaña que concluyó con la elección de Antona como presidente. Entre ellas, mencionaba la falta de neutralidad del Comité Organizador, el uso “ilegítimo” del censo o el control de ingresos de militantes que “se ponían al día” para poder participar en el Congreso. “Fue un proceso absolutamente manipulado. Ya acudí a la vía civil y ahora habrá que ver qué dicen los tribunales”, ha aseverado.

Hernández Bento sostiene que se planteó darse de baja tras presentar la demanda y que su decisión no viene motivada por discrepancias ideológicas con el partido del que ha sido militante desde el año 2003, sino por "las formas de hacer y de ejercer el liderazgo" de la actual dirección regional. "No he cambiado mi forma de pensar, sigo pensando lo mismo, pero no comparto nada con las personas que lideran el partido. Son personas que el PP no se merece, a pesar de que supuestamente han ganado un congreso de forma abrumadora", ha afirmado.

Antona acudió a esa cita congresual como candidato único, a pesar de que durante el proceso se postularon hasta cuatro aspirantes. Juan José Cardona, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, acabó renunciando para "no poner en riesgo la cohesión" del PP regional, mientras que Hernández Bento unió sus fuerzas a la diputada autonómica Cristina Tavío, que tan solo obtuvo el respaldo del 17,81% de los votantes en el proceso, frente al 82,16% de su rival en esas primarias, que acudía a la cita como presidente interino tras la dimisión de José Manuel Soria por su implicación en los papeles de Panamá.

"Nunca tuve un cargo orgánico"

Hernández Bento ha recordado que en sus catorce años de militancia en el PP nunca ostentó un cargo orgánico y que ocupó puestos de un perfil "muy técnico", como el de delegado especial del Ministerio de Economía y Hacienda en la Zona Franca de Gran Canaria o el de interventor general de la Comunidad Autonóma de Canaria, antes de acceder a otros vinculados a la "gestión pública", primero en Madrid como subsecretario de Industria y después de nuevo en las Islas como delegado del Gobierno.

"Cuando me preguntaron si quería ser candidato, dije que no descartaba nada y eso es lo que provocó que me cesaran como delegado del Gobierno. No me interesó nada la vida interna del PP hasta que decidí presentarme al Congreso Regional. Antes no conocía cómo funcionaban las cosas, había un liderazgo (el de Soria) que era indiscutible. Se planteó un congreso abierto, en el que se presentaban varias personas, pero lo que he visto desde entonces no me ha gustado nada, no me siento cómodo y no tengo ilusión. No comparto el proyecto y me voy, que sigan ellos adelante, yo ahí no pinto nada", ha insistido Hernández Bento, que tampoco comparte la estrategia política del PP en las Islas, que pasa por "dar fuelle a Coalición Canaria (CC)" e impedir que gobierne "el partido que ganó las elecciones", el PSOE.