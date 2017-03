Ruano advierte con retirar la reforma del Estatuto si el sistema electoral se pacta en el Congreso y no en Canarias

El portavoz parlamentario del Grupo Nacionalista, José Miguel Ruano, ha advertido por dos veces en la Comisión para la Reforma Electoral celebrada este lunes que el Gobierno puede retirar la modificación del Estatuto de Autonomía si en las Cortes se pacta modificar el modelo electoral sin el beneplácito de la Cámara regional.

En los debates suscitados tras las comparecencias de José Adrián García Rojas y Santiago Pérez (los expertos designados por ASG y NC, respectivamente), Ruano blandió el artículo 64.2 del Estatuto vigente de 1996 para recordar que “si las Cortes Generales, durante la tramitación parlamentaria, modificaran sustancialmente la reforma propuesta, se devolverá al Parlamento de Canarias para nueva deliberación, acompañando mensaje motivado sobre el punto o puntos que hubieren ocasionado su devolución y proponiendo soluciones alternativas, en cuyo caso el Parlamento de Canarias podrá acceder a las mismas, proponer otras soluciones o desistir de la reforma estatutaria".

"No nos gustaría volver a los tiempos de 2007", insistió Ruano en referencia a que el primer Gobierno presidido por Paulino Rivero decidió retirar la reforma del Estatuto que en Canarias fue avalada un año antes por CC y el PSOE, bajo la Presidencia de Adán Martín.

Al respecto, Santiago Pérez recordó a Ruano que "se retiró sin que hubiera una modificación sustancial, lo que supuse un fraude democrático" por parte del gabinete de Rivero, hurtando a los diputados y senadores debatir un texto que ya había hecho suyo al admitir su tramitación.

Por su parte, García Rojas aseguró que "no me parece mal que en el Estatuto quede reflejado el sistema electoral, aunque "una Disposición Transitoria no es el mejor lugar para ello, si el articulado o en Ley canaria reforzada que deba obligar a mayorías amplias para su modificación"

El temor del portavoz nacionalista es que los socialistas, junto a Nueva Canarias (NC), Ciudadanos y Podemos enmienden el artículo 37 y la Disposición Transitoria del texto de la reforma estatutaria más allá de los términos expuestos en los mismos, que posibilitan una circunscripción regional y que a ninguna isla "se le pueda asignar un número de diputados inferior a otra que tenga menos población de derecho", como sucede ahora con Fuerteventura, que elige un escaño menos que La Palma teniendo más habitantes.

Ciudadanos y Podemos quieren forzar la reforma

"Lamentamos que algunos partidos que rechazaron la toma en consideración del nuevo Estatuto en el Congreso ahora estén muy preocupados en cambiarlo porque con ello quieren forzar una reforma electoral, aprovechando su representación en Madrid, para dar salida a los asuntos que no pueden hacer en Canarias”, apostilló.

A este respecto, el diputado de NC Luis Campos aseguró que "no pensamos tocar el artículo 37, vamos a por la Disposición Transitoria y todo en aras de que la reforma se pueda aplicar en 2019". ""Defendemos una doble circunscripción nacional canaria tanto con un número cerrado de diputados como con una suma de restos para conformarla", concluyó.

Por su parte, el líder de ASG y portavoz del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo, abogó por conseguir en Canarias "un consenso de mínimos y no crear un conflicto serio con una propuesta de máximos", por lo que propuso que todo quede zanjado con la rebaja de las barreras al 3 por ciento regional y al 15 por ciento insular.

Por lo que respecta a Podemos, Concepción Monzón consideró legítimo que las Cortes modifique la propuesta estatutaria porque los diputados y senadores representan también a Canarias, sin que ello signifique que impongan algo con lo que no estén de acuerdo las fuerzas parlamentarias isleñas, aunque no olvidó que la reforma de 1996 tampoco fue apoyada por la totalidad del arco parlamentario canario.

El conservador Miguel Jorge Blanco también consideró necesario debatir sobre si el sistema electoral deber estar "blindado" en el Estatuto o en una Ley y si ésta debe contemplar que los diputados por cada isla varíen (como pasa en las circunscripciones provinciales y municipales) en función del aumento o disminución de su población.

Sistema en entredicho

Mientras, el socialista Ignacio Álvaro Lavandera insistió en que "tenemos la obligación de mejorar un sistema electoral que está en entredicho entre la ciudadanía", superando que "la transitoriedad pase a ser eterna porque demuestra que no se ha llegado a un consenso".

"En el PSOE tuvimos grandes discrepancias internas que cerramos hace tiempo con la propuesta de una lista regional de 10 diputados y otorgando uno más a Fuerteventura", insistió Lavandera.

Durante este debate, y en aras del consenso, Ruano anunció que "aceptamos abordar la bajada de barreras, la mejora de la proporcionalidad y el compromiso de contar con un nuevo sistema para el año 2019”, los tres compromisos básicos del documento 'Pacto por la Democracia' impulsado por la plataforma Demócratas por el Cambio que, sin embargo, los nacionalistas (junto a los socialistas) no han querido aún firmar.