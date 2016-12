Dos ONG denuncian que Interior no da traslado a la Península a personas internas en el CIE de Gran Canaria

Un total de 26 inmigrantes del centro de retención de Barranco Seco, en Gran Canaria, tuvieron que ser atendidos y acogidos por Cruz Roja y Cáritas tras concluir su periodo de internamiento y no disponer el Ministerio de Interior de medios para su traslado a la península.



Según ha informado este miércoles el presidente de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Mesa, esta situación se produjo hace dos semanas, al no disponer de presupuesto ni tener renovado el Estado el convenio con la compañía aérea que se encarga de este tipo de traslados, cuando se cumple el tiempo máximo de internamiento de los inmigrantes que llegan de manera ilegal a España.



Mesa ha explicado que la mayoría de los inmigrantes internados en el centro de Barranco Seco, cuando cumplen el periodo obligatorio de internamiento, son trasladados a centros de acogida y hogares de la península, por haber más plazas para su atención, aunque a veces también permanecen en el archipiélago si hay plazas disponibles.



El caso ocurrido hace dos semanas se resolvió con la acogida de estos inmigrantes por parte de Cruz Roja y de Cáritas, y con el acomodamiento de varios en un hotel, al no disponer de suficientes plazas las ONG, ha explicado Mesa, quien ha dicho que la situación ha quedado resuelta.



El presidente de la Cruz Roja en Canarias ha relatado lo ocurrido con este grupo de inmigrantes durante el acto de firma de un acuerdo con la Fundación Acuorum.