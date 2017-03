Una marea multitudinaria recorre la capital grancanaria para reivindicar la igualdad de derechos

Contra la desigualdad, las víctimas de la violencia machista, las diferencias salariales, el derecho a decidir… con diferentes lemas, pero bajo una misma voz, una marea multitudinaria ha recorrido este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las calles de la capital grancanaria. La marcha partió desde el parque de San Telmo a la plaza de Santa Ana, donde concluyó la movilización con la lectura de un manifiesto feminista y diferentes actos reivindicativos.

El éxito de asistencia era palpable desde las 19:00 de la tarde, donde distintos colectivos, organizaciones, personas independientes, políticos… se congregaban en este céntrico parque para celebrar “lo que hasta ahora hemos conseguido, pero recordar lo mucho que nos queda, ya que este año es el que peor comienzo que hemos tenido de mujeres asesinadas”. Así lo resumió la consejera en el Cabildo de Gran Canaria, pero también fundadora de la Asociación de Mujeres Solidaridad y Cooperación, Elena Máñez.

El lema principal de la manifestación rezaba La igualdad es un derecho, frente a los recortes machistas, movilización feminista. Precisamente, los recortes en este ámbito, han mermado las políticas para prevenir y dar una salida a las mujeres que sufren violencia machista o los planes educativos para combatirla y así se criticó durante la marcha. “Los recortes del Gobierno del PP han sido el gran drama, este año en el que se han quitado las subvenciones a universidades en esta materia y las subvenciones para que las Pymes pongan en marcha planes de igualdad. ¿Cómo vamos a avanzar en el ámbito de las empresas en materia de igualdad cuando se recorta, cómo vamos a avanzar en el ámbito educativo?”, se cuestiona Máñez.

Durante la marcha destacó la voz reivindicativa de las camareras de piso, a través de una organización recién constituida en Gran Canaria Kellys Unión, que se suma a la lucha de las creadas en Lanzarote, Fuerteventura y en otras provincias españolas. Lamentan que, a pesar de los récords del turismo de este año, estos éxitos empresariales no reviertan en las empleadas.

"Tenemos sobrecarga laboral, no se nos reconocen las enfermedades, llevamos así muchísimos años y nos van subiendo más la carga de trabajo", expresa la portavoz de este colectivo en la isla, Teresa Vega.

La portavoz de este colectivo señala que hay mujeres que lo están pasando muy mal porque "no se está respetando el convenio, a pesar de que es ya de por si no es que esté muy bien y a ello se añade la reforma laboral". Además, recuerda que muchas son madres, por lo que su jornada laboral "no acaba como camareras de piso, sino que sigue cuando llegamos a casa".

A la conmemoración por el 8 de marzo también se han sumado hombres. Pedro Unamuzaya, portavoz de Ahige (Asociación de Hombres por la Igualdad de Género) defiende que al suponer la otra mitad de la población, también tienen que unirse a esta lucha. A su juicio, hay que salir de esas situaciones de dominio y sumisión que han marcado las relaciones entre hombres y mujeres y sumarse al gran cambio para empoderar a la mujer y desempoderar al hombre de sus privilegios.

Para Unamuzaya, esta manifestación "beneficia a todos" y es necesario que desde cada colectivo "se ponga su grano de arena para erradicar la desigualdad, visibilizar cualquier acción de sexismo y hacer acciones de buenas practicas, de conciliación en las empresas, la educación de los padres, la formación de los profesores..."

La marcha, organizada por la Red Feminista de Gran Canaria estuvo acompañada de distintos colectivos y al ritmo de la batucada soRora subVersiva Batukada Feminista. Durante la movilización se ha recordado que este año han sido asesinadas 26 mujeres por violencia machista y que " se ejerce violencia institucional cuando no se garantiza la permanencia de los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia de género, ni se garantiza una mayor protección para las mujeres, así como sigue sin realizarse una apuesta por co-educar, sensibilizar y trabajar en prevención de la violencia machista en todos los ciclos académicos".

Al finalizar la manifestación se han entregado los Premios Simone de Beouvoir a Nira Santana, por "liderar y promover el liderazgo y el empoderamiento entre las mujeres con contribución a la igualdad de oportunidades en el sistema del arte en Canarias". También se ha otorgado a la Asociación ReCreándome , "por su feminismo libre, creativo y proactivo, contribuyendo a nuevas posibilidades dentro del activismo feminista libre de estructuras con valores como la sororidad, la equidad y la diversidad".

Por otro lado, la Red Feminista también entregó sus antipremios. Por un lado, el estropajo de brillo al periodismo deportivo y dos estropajos al Obispo de Tenerife y a los youtubers Rudy y Ruymán.