El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Podemos contra la Ley de Islas Verdes

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentó Podemos por entender que el Parlamento de Canarias vulneró los derechos a la participación política de sus diputados en la tramitación de la Ley Turística de Islas Verdes.



Los parlamentarios de Podemos entienden que se vulneró su derecho a la participación política como cargos públicos recogido en el artículo 23 de la Constitución: "los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos por medio de representantes elegidos por sufragio universal".



El recurso, presentado el pasado mes de septiembre, defiende que el Parlamento de Canarias, primero por medio de la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y luego a través de la Mesa de la Cámara, excluyó a los diputados de este grupo.



La Comisión y la Mesa no calificaron las enmiendas parciales presentadas por Podemos al proyecto de ley sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.



Podemos sostiene que el Tribunal Constitucional ha afirmado en varias sentencias "que las mesas de los parlamentos deben limitar su función, admitiendo y calificando, para no perturbar con su decisión el derecho de los diputados a suscitar el debate parlamentario".



La admisión a trámite del recurso por parte de pleno del Constitucional no supone ninguna toma de postura sobre el fondo del asunto, sino meramente que será estudiado por el tribunal.



De momento el TC ha dado traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y Parlamento de Canarias, que disponen de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.