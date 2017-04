Los altos cargos del Govern catalán firman el compromiso con la celebración del referéndum

Más de un centenar de altos cargos de la Generalitat han firmado este viernes una declaración no vinculante de compromiso con la "preparación, convocatoria y celebración" del referéndum sobre la independencia de Catalunya y, también, de la aplicación de su resultado. El Govern ha hecho este gesto, impulsado por el vicepresident Junqueras, para mostrar unidad de los socios de gobierno en torno al objetivo de la legislatura y acallar las voces que hablan de falta de compromiso de algunos de los cargos.

En la declaración firmada este viernes, el Ejecutivo de JxSí al completo se responsabiliza "en conjunto" de la "celebración del referéndum como ejercicio práctico del derecho a la autodeterminación". "Todos y cada uno de los miembros de este Govern nos hacemos responsables de esta tarea", asegura el texto del manifiesto, que trata de cerrar el debate sobre en quién caen las responsabilidades penales con las que el Tribunal Constitucional ciñe la actuación gubernamental a base de advertencias y apercibimientos.

El acto, cargado de liturgia política pero sin valor jurídico, se ha celebrado en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat en poco más de 20 minutos. Laura Borràs, directora de la Institución de las Letras Catalanas, ha sido la encargada de leer el texto de la declaración, que los consellers han firmado después. Secretarios y directores del Govern lo han firmado después del acto.

"Decimos solemnemente que tal y como ha sido el proceso que nos ha llevado hasta aquí, esta preparación, convocatoria y celebración no lo hacemos a dos o cuatro manos, sino de forma colectiva y respondiendo al mandato que une a una mayoría amplísima de catalanes", ha asegurado Carles Puigdemont en su breve discurso.

También Oriol Junqueras se ha dirigido a los presentes para asegurar que el compromiso del referéndum "es de todos nosotros y de cada uno de nosotros". Por ello, ha reafirmado Junqueras, "haremos todo lo que corresponde para que los ciudadanos de Catalunya puedan participar, celebrar y ganar el referéndum. Es un compromiso de todas las instituciones del país".

La brevedad del acto no ha dado para mucho más. El texto firmado, de algo más de un folio, no constituye ningún acto jurídico y, por ello, el Ejecutivo prevé que no pueda ser ni recurrido ni impugnado, al no poder ser entendido como un acto de desobediencia a alguna de las órdenes del Constitucional. Más allá de eso, para el Govern lo importante era la foto de unidad que se ha producido, no solo entre los dos partidos que forman el Govern, sino sobre todo de compromiso de los estamentos inferiores al de los consellers.

La Generalitat prevé que las advertencias sean cada vez más generalizadas según los preparativos del referéndum avancen. Hasta ahora las notificaciones han llegado a los consellers, pero son los secretarios generales y los directores quienes podrían ser alcanzados por las consecuencias penales en el futuro si el Constitucional hace cumplir sus mandatos a lo largo de la jerarquía de mando. Es en ese momento cuando Puigdemont y Junqueras necesitarán que el compromiso de sus subordinados con el referéndum sea total para continuar adelante con el referéndum, tal y como este viernes se han comprometido.