El TSJC mantiene la investigación contra Meritxell Borràs por la compra fallida de urnas para el referéndum

La investigación por la compra de urnas fallida para el referéndum contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, continúa. Así lo ha confirmado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ha desestimado el recurso que presentó la defensa de Borràs para archivar la querella que interpuso la Fiscalía. En un auto, la sala civil y penal del TSJC rechaza uno por uno los argumentos expuestos por la consellera para poner fin a la causa, incluido el hecho de que el concurso para comprar urnas que motivó la querella quedara desierto.

Una vez que la causa sigue adelante, el próximo paso, previsiblemente, será que la jueza instructora, Mercedes Armas, cite a declarar como imputados –investigados, según la nueva denominación– por desobediencia, prevaricación y malversación a Borràs y a su exnúmero dos en Governació, Francesc Esteve, ambos del PDECat.

Borràs, en su recurso, argumentó que las urnas que la Generalitat quería comprar no tenían necesariamente que usarse para el referéndum y alegó que se podrían destinar a elecciones sindicales, en los consejos escolares o las AMPAS. Los argumentos jurídicos de Borràs provocaron el enfado de los socios independentistas del PDECat, ERC y la CUP, en un contexto en que los dos partidos en el Govern mantienen suspicacias mutuas y se acusan de no querer correr riesgos con el referéndum.

El enfado se elevó cuando, tras quedar desierto el concurs, Borràs amplió su recurso alegando precisamente el fracaso de la compra de urnas. Además, la consellera acusó a la Fiscalía y al TSJC de hacer un "uso preventivo del derecho penal" que vulneraba las convenciones europeas e internacionales sobre derechos humanos.

El TSJC ha rechazado este martes de plano todos los argumentos de Borràs. "El hecho de que la Generalitat no disponga del recurso material de las urnas o de su eventual necesidad para todo tipo de consultas [...]", expone el TSJC, no impide que la licitación para las urnas "pudiera estar orientada a infringir el mandato del Tribunal Constitucional" que instaba a todos el Govern a no impulsar los preparativos del referéndum. En consecuencia, a criterio del TSJC, es pertinente continuar con la investigación sobre Borràs.

Además, el TJSC responde a las críticas de la consellera y le recuerda que la admisión a trámite de la querella de la Fiscalía no valora su "responsabilidad criminal", sino la conveniencia de iniciar una investigación "por la que se compruebe la efectiva (esta vez sí) comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de delito".