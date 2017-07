Els comuns participaran en el referèndum però entenent-lo com una mobilització

Els comuns participaran en l'1-O però entenent-lo com una mobilització. Així ho ha decidit la coordinadora, que s'ha reunit aquest dissabte des de primera hora del matí per decidir el posicionament del partit en el referèndum de la tardor vinent. La decisió s'ha pres sobre tres documents: un que demanava participar entenent la cita com una mobilització, un altre que buscava fer campanya per la participació de manera "crítica" i un altre rebutjar-lo.

El líder de Catalunya en comú, Xavier Domènech, ha destacat que la decisió sobre el possible crida a la participació arribarà més endavant. Per a Domènech seran necessàries primers "garanties" abans d'aquest crida.

Fonts dels comuns han declarat a Europa Press que el document de no participar s'ha retirat durant el debat i el de la coordinadora s'ha imposat amb un 86% de la participació, enfront del de fer una campanya "crítica", que ha obtingut un 24% dels suports. Durant el debat del matí hi ha hagut fins a 75 peticions de paraula.

La decisió arriba després que durant aquesta setmana diferents líders de l'espai polític d'esquerres no hagin mostrat el mateix entusiasme que Junts pel Sí per les urnes el proper octubre. El primer tinent d'alcaldia de Barcelona i membre de l'executiva de Catalunya en comú, Gerardo Pisarello, va advertir dijous que "molta gent" del seu espai polític se sentia "exclosa" de l'1-O que planteja el Govern.

Pisarello, en una entrevista a Catalunya Ràdio, va expressar "dubtes" sobre el pla independentista presentat dimarts. Els inconvenients de la mà dreta d'Ada Colau vénen de la inconcreció mostrada fins ara per l'Executiu de cara a l'1-O. A dia d'avui, el Govern no ha explicat, per exemple, d'on traurà les urnes i el cens, encara que en una web propietat de JxSí i sense cap segell de la Generalitat es diu que l'Executiu "té a l'abast" el cens i que ha iniciat una "compra directa" d'urnes.

També aquesta mateixa setmana s'ha evidenciat la ferida oberta entre Podem i Podem Catalunya sobre el referèndum; la branca catalana dels morats, per boca del seu secretari general, Albano Dante Fachin, va fer aquest divendres una crida a participar "activament" en el referèndum, tesi de la qual es desmarcava completament Pablo Iglesias. "Si fos català, no participaria en aquest referèndum", ha dit el líder de Podem.

PDeCAT anuncia represàlies de l'Estat

"Els sembla fantàstic que a Grècia es convoqués un referèndum amb una setmana d'antelació i no veuen garanties en el procés català", ha criticat el PDeCAT als comuns durant el seu Consell Nacional, en referència al plebiscit que el primer ministre grec, Alexis Tsipras, va convocar el 2015 sobre el rescat econòmic per part de la Unió Europea.

Més enllà d'això, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha clausurat el Consell Nacional després de la intervenció de la coordinadora general del partit, Marta Pascal, ha alertat de possibles represàlies per part de l'Estat si el procés sobiranista no culmina amb la independència, unes accions que, ha vaticinat, "no faran distinció entre votants del 'sí' i votants del 'no'".

Aquestes hipotètiques represàlies, ha indicat, es plasmarien en diversos aspectes: "Espoli permanent de l'esforç fiscal dels catalans, abandonament de les infraestructures i menyspreu a la llengua i la cultura".