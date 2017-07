Pisarello advierte que muchos comuns se sienten "excluidos" del plan independentista del Govern

Los comuns llegan a este sábado, día en que decidirán su papel respecto al referéndum que el Govern ha anunciado para el 1 de octubre, sin compartir el entusiasmo mostrado por Junts pel Sí. El primer teniente de alcaldía de Barcelona y miembro de la ejecutiva de Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello, ha advertido este jueves que "mucha gente" de su espacio político se siente "excluida" del 1-O que plantea el Govern y que no se siente "interpelada" a participar.

Pisarello, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha expresado "dudas" sobre el plan independentista presentado este martes. Los reparos de la mano derecha de Ada Colau vienen de la inconcreción mostrada hasta ahora por el Ejecutivo de cara al 1-O. A día de hoy, el Govern no ha explicado, por ejemplo, de dónde sacará las urnas y el censo, aunque en una web propiedad de JxSí y sin ningún sello de la Generalitat se dice que el Ejecutivo "tiene al alcance" el censo y que ha iniciado una "compra directa" de urnas.

En el plano legislativo, Junts pel Sí y la CUP presentaron el martes la Ley del Referéndum, que registrarán a finales de agosto, para amparar normativamente la votación del 1-O. La norma prevé declarar la independencia 48 horas después del referéndum si gana el 'sí' y elecciones anticipadas si vence el 'no'.

Pisarello ha enviado, sin citarlas, un mensaje a las fuerzas de izquierda independentista, ERC y la CUP, que el martes presentaron la Ley del Referéndum como la "ruptura democrática del pacto constitucional del 78". "Si el movimiento soberanista tiene que ser de ruptura democrática tiene que incluir a gente y no excluirla. No me siento parte de esta hoja de ruta y hay mucha gente del espacio político al que pertenezco que se siente excluida y no se siente interpelada", ha aseverado el teniente de alcaldía.

Ahora bien, ha apuntado que él participaría en el 1-O, pero "como un acto de protesta contra el PP, más que por entusiasmo por cómo se están haciendo las cosas". Pisarello no ha aclarado si el Ayuntamiento de Barcelona cederá locales municipales para la organización del referéndum, tal y como indica la Ley presentada el martes, que no obstante también permite a los consistorios no habilitar puntos de votación y que sea la Generalitat la que los asuma.

Pisarello ha asegurado que le encantaría que hubiera urnas, pero ha constatado que será muy difícil que haya un referéndum con el PP en contra. "El referéndum es algo serio y hay que hacerlo bien. Si hay impugnaciones y presiones sobre los funcionarios es muy difícil", ha señalado.