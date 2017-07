Estos son los mejores quesos, aceites y vinos, según el jurado de la Feria Nacional del Campo

La 57 edición de la Feria Nacional del Campo (FERCAM) que se celebra en Manzanares (Ciudad Real) ha dejado nuevas 'estrellas' en el firmamento de los alimentos de Castilla-La Mancha dentro de los concursos que premian los mejores aceites, quesos y vinos tanto de la región como de otros puntos de España, como es el caso de los aceites.

En el IV Concurso Nacional de Aceites de Oliva Virgen Extra resultaban premiados 'Oro Bailén', de Villanueva de la Reina (Jaén) en la categoría de frutado verde intenso; 'Sierra Prieta', de Valdepeñas (Ciudad Real) en la de frutado verde medio; y 'La Maja', de Mendavia (Navarra), en frutado maduro.

Como novedad, se otorgaba un premio internacional para 'Azeite Batalha Intenso', de Brasil, coupage de korokeiki, arbosana, manzanilla y coratina, de la empresa Aceite Batalha Agroindustrial, de Pinheiro Machado-Rio Grande do Sul, de Brasil.

En su cuarta edición, este concurso nacional ha mantenido su crecimiento exponencial. Las 61 muestras presentadas suponen un incremento del 45% respecto al pasado año. En total han participado muestras de 11 provincias distintas correspondientes a ocho Comunidades Autónomas.

Los mejores quesos manchegos

También se conocía en el mismo escenario el fallo del jurado del 29ª Concurso de Calidad que los ocho mejores quesos manchegos del año. En el concurso, cuya cata de calificación se celebró el pasado día 29, participaron un total de 45 muestras. En todos los casos, según exigen las bases, son quesos inscritos en la Denominación de Origen 'Queso Manchego'.

Cata del jurado en el concurso de quesos

En la categoría de elaboración industrial (con leche pasteurizada) la medalla de oro en quesos curados fue para el queso 'Díaz Miguel', de la empresa Gregorio Díaz-Miguel, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La plata correspondía a 'Maese Miguel', de Industrial Quesera Cuquerella, de Malagón (Ciudad Real).

En quesos industriales semicurados, el vencedor es 'Montescusa', de Quesos Lominchar, de Corral de Almaguer (Toledo). En segundo lugar se clasifica el queso 'El Gigüela', de la Asociación Ganadera Palomares, de La Puebla de Almoradiel (Toledo).

Quesos La Casota, de La Solana (Ciudad Real), ha sido premiado por partida doble en la categoría de quesos artesanales con su marca 'Marantona'. En curados ganaba la medalla de oro y en semicurados la de plata. En curados, el segundo premio fue para 'Ojos del Guadiana', de Manchega Ojos del Guadiana, de Daimiel (Ciudad Real). En semicurados artesanales, el oro fue para el queso 'Chisquero', de Agrícola La Merced, de Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

Récord de participación en vinos

En FERCAM también se premió a los mejores vinos de Castilla-La Mancha, este año con récord de participación al presentarse 83 muestras procedentes de 28 bodegas. Las medallas de oro se repartieron entre en vinos de las D.O. La Mancha, Valdepeñas, Uclés, Manchuela y Tierra de Castilla.

Cata del jurado en el 47º Concurso Regional de Calidad de Vinos de FERCAM

El jurado del 47º Concurso Regional de Calidad de Vinos de Fercam, que realizó la cata de calificación el 28 de junio. Por denominaciones de origen, La Mancha es la que más premios suma, con un total de siete medallas, dos de ellas de oro.

En vinos blancos, el oro ha sido para 'Olimpo Privilegio', de 'Vinícola de Castilla', de Manzanares (Ciudad Real), de la variedad chardonnay y con el sello de calidad Vino de la Tierra de Castilla. 'Don Aurelio', un verdejo de Bodegas Navarro López de Valdepeñas (Ciudad Real), con D.O. Valdepeñas, ganaba la medalla de plata. El bronce es para 'Símbolo', un airén de Bodegas Símbolo de Campo de Criptana (Ciudad Real), de la D.O. La Mancha.

'Antares Lágrimas de Bobal', acogido a la D.O. Manchuela y elaborado por la Cooperativa de La Estrella, de El Herrumblar (Cuenca), se alzaba con el primer premio en la categoría de rosados. La plata fue para 'Cerrolomo', un tempranillo-garnacha de Vinos de la Tierra de Castilla, de la Cooperativa de la Soledad de Fuensalida (Toledo). También de la D.O. Manchuela es 'Artesones D Cenizate', bobal de la Cooperativa Virgen de las Nieves, de Cenizate (Albacete).

En tintos jóvenes el oro lo conseguía 'Sol Mayor', de la D.O. Uclés, de la Cooperativa Ntra. Sra. de la Soledad, de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca). 'Pedro Heras', de la cooperativa San Isidro de Las Pedroñeras (Cuenca), de la D.O. La Mancha, ganaba la plata. El bronce fue para 'Besana Real', también de la D.O. La Mancha, de Vinos Coloman, de Pedro Muñoz (Ciudad Real).

La medalla de oro de Fercam 2017 en vinos tintos de crianza es para 'Canforrales', un cavernet sauvignon del año 2013, de la D.O. La Mancha, elaborado por la Cooperativa del Rosario, de El Provencio (Cuenca). La plata la consigue 'Moralia Troncal', Vino de la Tierra de Castilla, tempranillo de 2010 de Bodegas Moralia, de Moral de Calatrava (Ciudad Real). El tercer puesto fue para 'Símbolo' tempranillo roble 2013, de la D.O. La Mancha, elaborado por Bodegas Símbolo, de Campo de Criptana (Ciudad Real), que obtiene así su segundo bronce en este concurso.

'Corcovo', un tempranillo reserva 2012 de J.A. Megía e Hijos, de la D.O. Valdepeñas, se alzaba con la medalla de oro en la categoría de vinos tintos de reserva. La plata fue para 'Viña Albali' reserva 2012 tempranillo, de Bodegas Félix Solís, también de la D.O. Valdepeñas. El tercer premio fue para la Cooperativa Virgen de las Viñas, de Tomelloso (Ciudad Real), por su 'Tomillar Cabernet Sauvignon', tempranillo reserva 2012, de la D.O. La Mancha.

Vinícola de Castilla, de Manzanares, ganaba su segunda medalla de oro con 'Cantares', brut nature, de la D.O. La Mancha, reconocido como el mejor en la categoría de vinos espumosos. 'Carmela', vino espumoso dulce sparkling wine, de Bodegas Fernando Castro, de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), ganaba la plata. El bronce fue para 'Lahar', brut nature elaborado con las variedades moscatel de Alejandría y macabeo por Bodegas Naranjo, de Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

El concurso de calidad de vinos de la Feria Nacional del Campo de Manzanares es uno de los más antiguos que se celebran en España. Su seriedad y rigor también lo hacen uno de los más prestigiosos para los vinos de Castilla-La Mancha.