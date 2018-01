Méndez de Vigo, a Coixet: "No vamos a dejarte sola, como a ningún catalán"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha apoyado hoy a Isabel Coixet en la gala de los Premios "mujerhoy", asegurando a la cineasta que "no se va a dejar solos" a ninguno de los catalanes a los que "están echando de Cataluña".

Méndez de Vigo, que ha clausurado la novena edición de los Premios "mujerhoy" en el Casino de Madrid, ha aconsejado a los presentes ver "La librería", la última cinta de la cineasta barcelonesa, una "maravillosa película" que este sábado opta a doce Premios Goya.

"Quiero decirte, Isabel, que todos nos encontramos en tu librería. Y eso une más que ninguna otra cosa. Y quiero decirte también que no vamos a dejarte sola, como a ninguno de los catalanes que como tú dices, les están echando de Cataluña", ha precisado el ministro y portavoz del Gobierno.

Méndez de Vigo ha apuntado que la promoción del último filme de Coixet "ha coincidido con una etapa difícil para todos, para todos los españoles, especialmente para los catalanes".

El ministro ha relatado, también, que durante esa promoción leyó una entrevista a Coixet que "le entristeció mucho" porque la realizadora de "La vida secreta de las palabras" decía que "estaba sufriendo, que no lo estaba pasando bien, que no le gustaba la situación por la que atravesaba Cataluña".

"Precisamente cuando tú querías contar una historia -ha continuado, dirigiéndose a Coixet- universal, atemporal, a tu alrededor otros querían imponer otras películas que no tenían nada que ver con la realidad", se ha lamentado el portavoz del Gobierno durante la gala, que también ha premiado a Ruth Beitia, Cristina Yanes, Virginia Martínez y José Luis Zamorano.

Además de Coixet, "Cataluña es Serrat, Loquillo, Marc Márquez, Juan Marsé, Montserrat Caballé, Estopa, Mireia del Monte, Eduardo Mendoza... Y tantos otros que con su trabajo han contribuido a hacer a Cataluña más grande, y a España más querida en todo el mundo", ha relatado Méndez de Vigo.

"Y no os van a echar, Isabel, no. No os van a echar, ¿sabes por qué? Porque el resto de los españoles no lo vamos a permitir, o sea que tú, tranquila", ha concluido el ministro de Educación, Cultura y Deporte.