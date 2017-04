Schwarzenegger narrará un documental del hijo de Cousteau sobre el mundo marino

Arnold Schwarzenegger será el encargado de narrar el documental en 3D "Wonders of the Sea", dirigido por Jean-Michel Costeau, hijo del célebre oceanógrafo Jacques Costeau, y Jean-Jacques Mantello, sobre el mundo marino, informó hoy The Hollywood Reporter.

"Arnold y yo compartimos el mismo entusiasmo acerca de lo que se debería hacer para proteger los mares", indicó Cousteau.

"Mi padre siempre decía que la gente protegía lo que amaba, y Arnold nos va a ayudar a lograr ese objetivo porque, cuando la gente vea el documental, también querrá proteger las maravillas del mar", agregó.

La obra, producida por 3D Entertainment Films, fue rodada a lo largo de tres años en las aguas de Fiji y las Bahamas y llevará al espectador a un viaje de aprendizaje y descubrimiento sobre las amenazas que acechan al océano.

"Cuando vi por primera vez las imágenes del documental quedé alucinado y quise involucrarme en el proyecto", sostuvo Schwarzenegger, que ejerce también como uno de los productores de la obra.

"Es un festín visual y lanza un mensaje potente sobre la necesidad de proteger nuestros océanos", añadió.

Conquistador Entertainment presentará el documental, de 85 minutos, en la próxima edición del Festival de Cine de Cannes.

Explorador, ecologista, educador y productor de cine, Cousteau lleva más de 50 años continuando la labor comenzada por su padre en defensa de los océanos.

Al frente de Ocean Futures, creada en 1999 tras la muerte de sus padres, Cousteau ha querido mantener viva la llama del espíritu familiar.

Además de explorar el océano, su misión es educar e inspirar a la gente para que actúe de manera responsable en la protección del medio ambiente.

Cousteau ha producido más de 70 películas ganadoras de diferentes premios que son una valiosa arma para alertar a las conciencias de los peligros que vive el planeta.