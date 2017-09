La página que transforma el machismo de Maluma en un símbolo feminista

El cantante reggaetonero Maluma, conocido por estribillos como "estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo…", muestra su lado más feminista gracias a la iniciativa de una página de Facebook creada por Elena, una joven mexicana de 22 años. Convertido en meme y símbolo antipatriarcal, el autor cambia radicalmente su mensaje: "cuando quieras me llamas, tú me llamas nena, es tu cuerpo y es tu decisión".

Como recogen en Verne, la autora de la iniciativa sufría un fuerte conflicto interno: le gustaba la música de Maluma pero, al mismo tiempo, también odiaba el contenido de sus canciones. "Al ponerle frases feministas, podemos disfrutarlo de otra manera, sin sentir que contribuimos a su machismo. Subvierto su imagen, por así decirlo", explica al medio.

La idea surge a raíz de otro proyecto similar: un blog que convertía al actor Ryan Gosling en feminista. "Pensé que Maluma sería una buena versión latina, porque es aún más macho", indica la administradora a Verne. Continúa diciendo que, tras contar la anécdota a una amiga, "le hizo reír tanto la idea" que decidió crear la página. De momento, la parodia ya cuenta con más de 30.000 seguidores en Facebook.

La polémica con Maluma tiene su origen en Cuatro babys, una canción especialmente polémica por su letra y videoclip. El tema fue considerado denigrante para la mujer e incluso llegaron a organizar campañas en change.org para que fuera retirado de Internet.

Sin embargo, la canción que contiene letras como "tú tienes toas mis cuentas de banco y el número de la Master Card. Tú eres mi mujer oficial" ya se acerca a los 800 millones de reproducciones en YouTube. A pesar de ello, y aunque parezca imposible, ahora Maluma ha pasado de machista a meme feminista