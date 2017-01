¡Arrepentíos! Telegram ya permite borrar los mensajes enviados

¡Ah! Si pudiéramos borrar esa frase que dijimos y de la que nos arrepentimos justo un segundo después... Lamentablemente el CTRL+Z de momento no existe en la vida real, pero ya ha llegado a las apps de mensajería instantánea. Hasta ahora, cuando le dabas a enviar un mensaje no había vuelta atrás, pero Telegram ha escuchado las peticiones de sus usuarios. Acaba de implementar la opción de borrar los chats enviados, tanto de tu pantalla como del móvil del receptor. Eso sí, tienes un límite de 48 horas para arrepentirte.

Telegram con su versión 3.16 - disponible en iOS y Android- se adelanta así a WhatsApp que incluirá esta función próximamente. Hasta ahora podíamos borrar mensajes de nuestras pantallas, pero seguía existiendo en el chat en el móvil nuestro interlocutor. Ahora se esfumará como si no hubiera ocurrido en ambos extremos, aunque ojo: eso no evita que la otra persona pueda haber hecho una captura de pantalla de ese mensaje del que te arrepientes. Y obviamente tampoco podrás evitar que dentro de esas 48 horas la persona ya haya leído ese mensaje que enviaste equivocadamente. Borras el chat, pero no la memoria.

Otras novedades de la nueva versión

Según explica Telegram en su blog, la versión incluye otras novedades:

T.me: Telegram acorta las URLS para compartir perfiles, canales o grupos sin necesidad de tener que proporcionar el número de teléfono. Los enlaces seguirán ahora la estructura t.me/nombredelusuario o t.me/nombre del canal en lugar de telegram.me

Por ejemplo, el canal de eldiario.es http://telegram .me/eldiarioes ahora pasa a ser http://t.me/eldiarioes, un lugar en el que ofrecemos una selección de las noticias más destacadas a nuestros más de 15.000 seguidores.

Consumo de red: La app te mostrará estadísticas del número de mensajes enviados, el uso de red, de datos en los chats enviados y recibidos, etc.

Posición: La aplicación recuerda cuando te fuiste de un chat y cuando vuelves a él, para colocarte en el momento de la conversación cuando la abandonaste.

Archivos recientes: Incluye una vista de los archivos recientemente compartidos para que sea más fácil reenviarlos.

Emojis: Telegram ya se adapta a GBoard, el teclado de Google que permite enviar iconos y gifs. Y una cuestión no menor es que el icono de el payaso ya está disponible.