YouTube reconoce haber censurado vídeos con contenido LGTBI en su 'Modo Restringido'

Aunque la intención era buena, YouTube se pasó con el Modo Restringido. Lo que en un principio nació como un filtro para evitar que los más pequeños accedieran a contenido violento u ofensivo, terminó por poner a una parte de la comunidad en su contra. Más concretamente al sector LGTBI. Fueron los youtubers quienes dieron la voz de alerta: resultaba que el Modo Restringido era homófobo.

No han sido pocos los que se han quejado. Bajo el hashtag #YouTubeIsOverParty, la comunidad LGTBI ha ido tuiteando muestras de cómo el filtro de YouTube hacía desaparecer vídeos, también de entre sus favoritos. El Modo Restringido del portal se basa en "las denuncias de la comunidad y en las restricciones de edad" para mostrar o no determinado contenido, según Google. Sin embargo, los vídeos que contienen palabras y etiquetas como "gay", "lgtbi", "lesbian" o similares, han sido filtrados.

El Modo Restringido pretende "eliminar el contenido potencialmente desagradable que prefieras no ver o que otros en tu familia vean", según YouTube. Han sido varios los youtubers que han tuiteado capturas de pantalla mostrando cómo la herramienta había hecho desaparecer sus vídeos. Por ejemplo, una usuaria denunciaba cómo el vídeo de Ariana Grande en el que da consejos a sus fans gays para evitar el bullying había desaparecido al activar el filtro.

@hankgreen @YTAditi @Jenna_Marbles @YTCreators @johngreen The only video that disappeared in my channel was about LGBT+ book characters. Wow pic.twitter.com/Z3RvYBV5HA