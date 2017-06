El Banco de España sospecha que Popular tenía más recursos para conseguir liquidez que no usó

Siguen conociéndose detalles de las últimas horas de Banco Popular. El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha asegurado que el Banco de España otorgó toda la liquidez que podía con las garantías presentadas por Popular. A lo que ha añadido que el Banco de España "no puede tener en cuenta las que no se presentaron, aunque el banco las tenga".

"Si sospecho que el banco tenía potencialmente más garantías porque lo que nos trajeron fue relativamente poco, pero no las trajeron y no las hemos visto, por lo tanto no puedo certificarlo", ha dicho. "¿Por qué no las trajeron? Esa es una pregunta a la que yo no puedo responder", ha dicho Alonso durante la intervención en el curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica en la UIMP de Santander.

La falta de liquidez sufrida por Banco Popular el día 7 de junio aceleró la puesta en marcha del mecanismo de resolución que acabó con la subasta de Popular y su posterior compra por un euro por parte de Santander.

Alonso ha apuntado que no puede decir cuánto hubiera durado el Banco Popular en el caso de haber presentado más garantías. Ha explicado que para otorgar la liquidez es necesario que se presenten las garantías que tenga el banco y al valor aplicarle un descuento establecido. "La presentación de más garantías habría dado más liquidez por el importe presentado. No sabría si hablar de horas, minutos,... Depende de lo que hubiera y lo que valiera", ha dicho y ha añadido que duda que la situación de los accionistas "hubiera variado ni un ápice".

Alonso ha explicado que las entidades tienen diferentes líneas de liquidez y que se suele hablar de una segunda línea de liquidez o de una tercera. En este caso, ha señalado, "estamos hablando de los activos que están en la última línea". "Es comprensible que no estuvieran preparados para movilizar la última línea de liquidez", ha dicho. "No sé si tiraron la toalla o no pero no daba la impresion de que quedara mucho más tiempo", ha señalado.

"Movilizar garantías no es una cosa tan sencilla", ha añadido. Así, el subgobernador ha señalado que si se quieren movilizar, por ejemplo, activos de otros países tiene que hacerse para que sean accesibles desde aquí.

Preguntado por si no hacían una autocrítica a su papel en la caída de Popular, Alonso ha rehusado a hacer alguna sobre la actuación del Banco de España. "No sé qué autocrítica quieren que hagamos. El que representa a España en la Junta Única de Resolución es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la autoridad supervisora para entidades significativas es el Mecanismo Único de Supervisión", ha señalado. "En el Popular la situación de liquidez fue tal que el propio banco se decaró inviable aquella tarde. ¿Qué más les puedo decir si el propio banco se declaró inviable?", ha rematado.