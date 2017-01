El Gobierno no ve “ninguna incoherencia” en que Soria cobre un sueldo público de 4.644 euros al mes

El Gobierno considera que “no hay ninguna incoherencia” en que José Manuel Soria cobre un sueldo público de 4.644,78 euros al mes tras dimitir el pasado abril como ministro de Industria, Energía y Turismo después de conocerse su implicación como administrador en sociedades opacas, radicadas en paraísos fiscales.

Como señaló el pasado 15 de abril, fecha de la dimisión de Soria, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “nadie puede estar en el Gobierno” si ha “operado desde paraísos fiscales”; pero sí cobrar una cesantía a cargo del erario público una vez que dimitió de su cargo, porque así lo reconoce la ley.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publica este lunes la escueta respuesta del Ejecutivo a una pregunta escrita que el diputado socialista Pedro Saura formuló el pasado agosto para pedir explicaciones sobre la cesantía que cobra Soria desde mayo pasado.

En su respuesta, el Gobierno subraya que la normativa “sólo permite la percepción de pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra percepción económica prevista con ocasión del cese cuando el ex alto cargo no perciba ninguna otra retribución procedente de una actividad pública o privada, como es el presente caso, en el que el Sr. Soria no incurre en incompatibilidad alguna por no desempeñar ningún otro trabajo remunerado”.

Soria empezó a cobrar esa indemnización el 1 de mayo de 2016, según consta en el Portal de Transparencia, tras poner fin abruptamente a una carrera política de treinta años. Podrá recibirla hasta mayo de 2018 siempre que no encuentre un trabajo remunerado.

En su respuesta, el Gobierno recuerda que el político canario, al que intentó colocar como representante de España en el Banco Mundial en septiembre pasado, “se encuentra en la situación de excedencia voluntaria por interés particular”. Soria es miembro del cuerpo de técnicos comerciales y economistas del Estado. Se licenció en la misma promoción que su amigo el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El socialista Saura había preguntado en agosto si “ha comprobado el Gobierno en funciones la adecuación al ordenamiento jurídico de la indemnización que, en concepto de cesantía, percibe José Manuel Soria desde su cese". Recordaba que el 13 de julio de 2012, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, proclamó tras el Consejo de Ministros que “desaparecen desde ahora y para siempre las cesantías”.

No obstante, entonces la propia Santamaría había aclarado que “ex ministros y ex secretarios de Estado, que cobraban durante dos años un sueldo público, dejarán de cobrarlo si tienen cualquier otro tipo de retribución pública o privada”. Un supuesto en el que no está incluido Soria, sin trabajo conocido en la actualidad.

Saura también reprodujo en su pregunta estas palabras pronunciadas el 27 de noviembre de 2014 por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso: “España ya no funciona como cuando llegamos al Gobierno. Conviene recordarlo. Hoy están suprimidas las cesantías que antes podían compatibilizar los altos cargos de la Administración”.