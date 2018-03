Los jubilados desafían a la lluvia para volver a manifestarse contra el Gobierno: "Rajoy, ladrón, nos roba la pensión"

La intensa lluvia que cae sobre Madrid no ha arredrado a los jubilados, llamados este jueves a volver a protestar contra la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Al grito de "aquí estamos, nosotros no nos vamos", cientos de pensionistas se han apostado frente el Ministerio de Hacienda para reclamar unas pensiones dignas y exigir la dimisión del Gobierno. Con cánticos de "ladrones", "Rajoy, ladrón, nos roba la pensión" y "Gobierno, dimisión", los congregados han clamado contra la subida del 0,25% de sus prestaciones, convocados por los sindicatos UGT y CCOO.

Petri, de 73 años, tira de bocina para hacerse oír entre los gritos y las proclamas de la multitud. Ha salido a la calle porque lleva "luchando toda la vida y solo así, luchando, se consiguen las cosas". Cree que el Gobierno va a terminar cediendo y subiendo las prestaciones, "es que el 0,25 es un euro y poco. Una miseria". En su caso, afirma que llega justa a fin de mes y ahora tiene un quebradero de cabeza: la reforma de su fachada. "Es verdad que está muy vieja, pero no sé de dónde sacar el dinero".

Martín, que cumple "82 años en abril", apenas logra hacerse escuchar entre los gritos de "ladrones" de sus compañeros. El hombre, autónomo durante toda la vida, tiene una pensión de "650 euros y llevamos cinco años con el 0,25%. Es que así no se puede", lamenta. Tiene pocas esperanzas de que Rajoy suba las pensiones, reconoce, pero seguirá saliendo "a todas las manifestaciones" que convoquen para intentarlo.

Manifestación de pensionistas frente al ministerio de Hacienda. Laura Olías

A unos metros se encuentra Consolación, de 69 años. Ha acudido a la manifestación con su marido y la lluvia si cabe la ha animado más a mostrar su descontento en la calle. "Tenemos más fuerza si ven que nos movilizamos con este tiempo". La mujer protesta también por los jubilados del futuro: "Temo el efecto del factor de sostenibilidad, creo que es escandaloso. Si se rescatan bancos, autopistas y demás, se podrá tener previsto también lsa condiciones de vida", opina.

El factor de sostenibilidad es uno de los elementos clave de la reforma del sistema de pensiones del Gobierno de 2013, que entrará en vigor el próximo enero. Su misión: incluir la esperanza de vida al cálculo de la prestación, lo que según varias estimaciones reducirá las cuantías en las próximas décadas. Especialmente, combinando este factor al índice de revalorización, que mantiene casi congeladas las pensiones, con subidas mínimas del 0,25% si el sistema es deficitario (como ocurre en la actualidad, con un agujero de 18.800 millones de euros).

Concentración ante el Congreso

Después de protestar frente al departamento que dirige Cristóbal Montoro, un grupo de manifestantes se ha dirigido al cercano Congreso de los Diputados, un recorrido que no estaba autorizado, según la Policía. Tras interrumpir el tráfico en la Carrera de San Jerónimo, se han apostado frente a las Cortes gritando "Sí se puede" y "ladrones". Como el pasado 22 de febrero, volvió a resonar también el "Mariano Corleone, nos roba las pensiones" mientras en el interior de las Cortes se reunía la Comisión del Pacto de Toledo, que reúne a los diferentes grupos políticos para diseñar unas recomendaciones sobre el futuro de las pensiones públicas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, afirmó la semana pasada que esperaba que los partidos llegaran a un acuerdo para "primavera".

Un grupo de jubilados se concentra frente al Congreso. Laura Olías

Julia ha acudido con unas amigas a las afueras del Congreso. "Ha surgido de forma espontánea", dice sobre la protesta. La mujer afirma que se ha prejubilado porque "tras la reforma laboral de 2012 no me daban el subsidio para mayores de 55 años, porque como ahora cuenta la renta familiar, mi marido tenía ingresos y no tenía derecho a ella", explica. Reconoce que ella querría haber seguido trabajando, pero no le salían las cuentas. Ha salido a la calle para defender las pensiones públicas "de lso jóvenes" porque cree que en un futuro serán más reducidas que las actuales. La gente, asegura, "tiene miedo" a la reforma del Gobierno de 2013 y tiene "muchos conocidos" que están acelerando su jubilación para acceder al sistema antes de 2019, cuando entra en vigor el factor de sostenibilidad.

VÍDEO | "Ladrones, ladrones" a las puertas del Congreso en la manifestación #PensionesDignas en Madrid. Crónica 👉 https://t.co/utM6GkE81e pic.twitter.com/8leXkLgL2J — eldiario.es Economía (@eldiarioesEco) March 1, 2018

Convocados por CCOO y UGT y apoyados por otras organizaciones sociales, también han vuelto a salir este jueves en otras ciudades de toda España. Con estas concentraciones se da continuidad a la campaña de movilizaciones que ambas organizaciones sindicales han impulsado en todo el país para reclamar "unas pensiones dignas", informa Europa Press.

La Plataforma Mayores en Acción de Madrid ha señalado que en la concentración de hoy "cantarán las cuarenta" al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la "ridícula subida" de las pensiones aprobada por el Gobierno. Tras las multitudinarias manifestaciones del 22 de febrero y las protestas convocadas para el día 15 del mismo mes, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que forma parte de la plataforma junto a otros colectivos, ha animado a través de un comunicado a los madrileños, estén o no jubilados, a concentrarse.

Un grupo de manifestantes por las pensiones se desplazan al Congreso. Laura Olías

La Plataforma, que se puso en marcha en 2014 para defender un sistema de pensiones "público, justo y eficiente", ha luchado desde entonces por "la dignidad de las personas jubiladas, que en este tiempo han sufrido un deterioro notable de sus condiciones de vida". "Un perjuicio motivado por la pérdida de poder adquisitivo y ciertos recortes sociales que les afectan de manera directa, como la reducción de la cobertura de la Ley de Dependencia", detallan.