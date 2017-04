Más de cien trabajadores de Deliveroo envían un burofax a la empresa para mejorar sus condiciones

Más de 130 repartidores de Barcelona que trabajan para la empresa de comida a domicilio Deliveroo han enviado un burofax a la empresa para exigir la mejora de sus condiciones laborales. En el documento, los trabajadores piden una póliza de seguro por accidente, que la empresa ponga por escrito las condiciones que les expresa verbalmente, y mejoras económicas. Este grupo de repartidores está en contacto con trabajadores en Madrid y Valencia, que podría sumarse a las demandas en las próximas semanas.

Los repartidores quieren que Deliveroo pague una póliza de seguro por accidente a cada persona. "Ahora, si nos pasa algo y nos rompemos una pierna, nadie responde por nosotros, no cobras y hasta te pueden echar", dice uno de los firmantes del escrito. El riesgo que corren al hacer los repartos aumenta en función de las condiciones meteorológicas, y por eso quieren que haya un plus económico los días de lluvia.

Otra de las demandas es que la empresa ponga por escrito los acuerdos verbales a los que llega con los repartidores. En esos acuerdos, Deliveroo marca las condiciones de los envíos o las reglas de los turnos. Los trabajadores quieren que la plataforma garantice el trabajo y fije estas condiciones en un documento.

"En Deliveroo, trabajamos por ofrecer un trabajo flexible y bien remunerado a más de 1.000 riders [nombre con el que la compañía designa a los repartidores] en España y siempre estamos abiertos a sus comentarios y a mantener una comunicación y diálogo directo con ellos", señalan fuentes de la compañía preguntados por estas reclamaciones. "Los riders eligen cuándo y dónde trabajar con nosotros y por cuánto tiempo, lo que les permite flexibilidad para adaptar su trabajo con nosotros con otros compromisos, como estudiar, gestionar una pequeña empresa o trabajar para otra compañía", añaden y aseguran que la empresa seguirá trabajando "estrechamente" con todos ellos para "asegurarnos de que mientras la compañía crezca en España, nuestros riders van a seguir beneficiándose de ese crecimiento".

Deliveroo, y otras compañías de reparto de comida, trabajan con repartidores autónomos que tienen que poner su medio de transporte y cobran por pedido realizado. La compañía les asegura dos pedidos a la hora, por los que cobrarían actualmente alrededor de 4,5 euros (9 euros por los dos). Cada semana la empresa publica los horarios semanales a los que pueden apuntarse los repartidores.

Los repartidores piden también mejoras en función de la antigüedad: que los repartidores con al menos seis meses tengan treinta horas de trabajo garantizadas a la semana y los que ya lleven un año, cuarenta semanales.

Además piden un plus económico por el reconocimiento de esta antigüedad. Así, piden 70 euros mensuales fijos para los que acumulen entre 6 y 12 meses trabajando para Deliveroo, 120 euros para los que lo hayan hecho entre 12 y 18 meses, y 200 para los que llevan más de 18 meses. Los repartidores buscan una ayuda para hacer frente a las cuotas de autónomos, que suben conforme pasa el tiempo desde el alta inicial. "Cobrar 500 euros y pagar 230 de autónomos no es viable", dicen.

El burofax incluye también un plus por distancia, en el caso de los pedidos que exceden de los kilómetros medios establecidos para cada zona.

La relación laboral

Los trabajadores han dado a la empresa un plazo de veinte días para que responda a sus demandas. Quieren que este sea el inicio del diálogo con Deliveroo para mejorar sus condiciones de trabajo. En última instancia, aspiran a que la empresa les reconozca como trabajadores.

La estructura de trabajo de esta empresa, como de otras del sector que responden al concepto anglosajón de gig economy (economía del encargo), responde a la búsqueda de estructuras ligeras con pocos trabajadores, que se concentran, sobre todo, en la parte más técnica con desarrolladores y personal técnico. Esto ha llevado a que se genere polémica alrededor de las relaciones laborales que se generan con estos trabajadores.

Los repartidores que trabajan para Deliveroo en Reino Unido han comenzado a organizarse para reclamar mejores condiciones laborales. Además de las manifestaciones en las que pedían mejoras salariales, a finales del año pasado, ya comenzaron a reclamar que se les reconocieran algunos derechos como trabajadores.

Hay varios casos paralelos en los que estos trabajadores están actuando. Por un lado, la Unión de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña solicita un "acuerdo voluntario de reconocimiento" por el que se requeriría que la startup negocie las condiciones laborales con representantes del sindicato, según informa el Financial Times. Esta organización ha llevado hasta el Comité Central de Arbitraje sus reinvindicaciones y este deberá decidir si considera que son trabajadores autónomos o no. Paralelamente, otro grupo de trabajadores, según informa The Guardian, están planeando acciones legales para pedir un salario mínimo, vacaciones o baja por enfermedad.

Esto se suma a otras compañías donde los trabajadores han llegado a los tribunales para pedir ser reconocidos personal laboral de la compañía. Uber ha tenido varios con diferente resultado. En Estados Unidos, la empresa pactó con sus trabajadores que siguieran como autónomos a cambio de compensarles con 100 millones de dólares. El año pasado un tribunal de primera instancia de Reino Unido dio la razón a dos conductores de Uber al considerarles empleados de la firma, aunque la compañía recurrió la decisión.