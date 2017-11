Las Islas Galápagos no son sólo para millonarios

Las Islas Galápagos son uno de los destinos más deseados y exclusivos del mundo. Ubicadas en pleno Océano Pacífico y pertenecientes a Ecuador, este pequeño archipiélago es un verdadero laboratorio de investigación viviente, uno de los paraísos naturales que le sirvieron a Charles Darwin para definir su obra El origen de las especies en 1859.

Hoy, a pesar de ser un destino altamente turístico, es un área protegida como pocas. Su naturaleza vive salvaje ajena a los humanos, en pocos sitios podrás sentirte tan cerca de los animales como en Galápagos y es que su fauna no teme a las personas. Esto es fruto de un minucioso trabajo de conservación y cualquier alteración del medio está seriamente sancionada.

Las Galápagos no se puede considerar un destino económico en ninguno de los casos, sólo el hecho de llegar hasta ellas implica un gran desembolso, pero por suerte no es un lugar reservado exclusivamente para millonarios. Siempre hay maneras para que el común de los mortales pueda disfrutar de ellas. Te contamos cómo.

Llegar a las Islas Galápagos

Es algo en lo que difícilmente podrás ahorrar. Galápagos está formado por infinidad de islas pero las tres principales son Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal, y las dos últimas tienen aeropuerto con vuelos al continente. Para volar a uno de ellos deberás hacerlo desde Quito o desde Guayaquil y Avianca, Latam y Tame son las principales compañías que cubren estos trayectos. Los vuelos directos rondan las 2 horas de duración.

Los leones marinos viven a sus anchas en las islas, tanto en sus playas como en sus puertos.

Ten en cuenta que visitar las Islas Galápagos exige cumplir con una serie de requisitos especiales, como el pago de una tasa de 20 US$ para obtener la Tarjeta de Control de Tránsito antes de volar y otra de entrada al Parque Nacional de 100 US$ nada más llegar. (El dólar estadounidense es la moneda oficial de Ecuador desde el año 2000).

¿Cuánto cuesta volar a Galápagos?

Los precios de los vuelos desde Quito pueden oscilar entre los 300 y los 500 euros ida y vuelta dependiendo de la temporada, y rondan los 200 en los de sólo ida. Recordemos que, al no haber aerolíneas de bajo coste, no podemos compararlo con los precios que podemos encontrar en Europa para trayectos de la misma duración.

Visitar las Islas Galápagos

La mejor manera de conocer las Islas Galápagos es a través de un crucero de vida a bordo, es la única manera de visitar las islas más recónditas y llegar a los lugares más inaccesibles. Pero claro, pagar 6.000 euros por 5 días en barco es algo que no todo el mundo se puede permitir. ¿Significa esto que cualquier otra cosa no merece la pena? Desde luego que no y siempre hay opciones para todos los bolsillos.

Desde cualquiera de las tres islas principales puedes hacer excursiones de día o de medio día para visitar otras islas cercanas o puntos más recónditos, siempre con un transporte específico y guías generalmente locales.

Si aún así no quieres quedarte con las ganas de realizar un gran crucero entre las islas la opción más económica es, una vez allí, buscar ofertas llamadas de “última hora” en las que las agencias bajan los precios para completar barcos a punto de zarpar, puedes encontrar grandes descuentos.

¿Cuánto cuesta hacer excursiones en Galápagos?

Tanto desde Isabela como desde Santa Cruz y San Cristóbal puedes contratar excursiones de todo tipo, ya sea por tierra, sobre el mar o de submarinismo. Cuando los trayectos implican coger una embarcación rondan los 100 US$ los de medio día y 150 los de día completo.

Si quieres sumergirte puedes encontrar precios que van de los 150 a los 180 US$ en una salida de dos inmersiones y comida.

Las Islas Galápagos son el hogar de varias especies de tortugas gigantes.

Moverte por las Islas Galápagos

Las islas de Santa Cruz y de San Cristóbal tienen carreteras asfaltadas, pero no así la de Isabela. En Santa Cruz hay autobuses públicos con los que te puedes mover por cierta parte de la isla a precios de 1 ó 2 US$, pero en cualquiera de las tres hay taxis todoterreno con los que puedes acordar precios cerrados para hacer alguna que otra excursión.

¿Cuánto cuesta moverse entre islas?

Entre las tres principales islas hay conexiones diarias en lanchas llamadas “fibras”. Estas lanchas tienen unos horarios fijos en horarios de mañana y tarde, por lo general entre las 6:00 y las 7:00h y las 14:00 y las 15:00h. Estos trayectos tienen un precio de 30 US$ y una duración de unas 2 horas.

Ten en cuenta que la biodiversidad de cada isla es única y para que se mantenga así todo el equipaje es controlado para no transmitir nada que de una isla a otra, al tomar una lancha deberás llegar con bastante antelación.

Dormir en las Islas Galápagos

En las Galápagos hay hoteles para todos los gustos y bolsillos. Sí, no es necesario pagar 200 euros por noche, aunque si quieres… puedes. Si tu presupuesto es ajustado olvídate de hacer reservas previas, la mejor manera de conseguir el mejor precio es recorriendo las calles y preguntando en persona en cada alojamiento. No dudes en regatear el precio, sobre todo si vas a pasar más de una noche en el mismo sitio.

¿Cuánto cuesta dormir en Galápagos?

Es totalmente factible encontrar alojamientos sencillos pero decentes, con baño privado e incluso aire acondicionado, por unos 30 US$, y si te gusta el regateo o te conformas con un ventilador quizá hasta por menos.

Los Piqueros de patas azules son una de tantas y tantas especias de aves marinas de las Galápagos.

Comer en las Islas Galápagos

Como en el alojamiento, para comer una vez en las islas tienes muchas opciones. Hay establecimientos totalmente orientados a los turistas, de precios más inflados, pero también variedad local en la que comer de manera más económica. Si buscas el máximo ahorro puedes recurrir a los patios de comidas de los mercados o incluso hacer la compra en los supermercados o tiendas de ultramarinos.

¿Cuánto cuesta comer en las Galápagos?

Depende, claro. Tirando por lo bajo, en un patio de comidas de un mercado puedes comer un menú por 3,5$, en un restaurante económico por unos 8$ y en una pizzería por 10. Si buscas buena comida y un ambiente inmejorable es fundamental pasar por la calle de los kioscos de Puerto Ayora, en Santa Cruz, y tomarse un pescado a la brasa por unos 25$. De ahí, para arriba, lo que quieras, pero serás totalmente feliz y te sentirás absolutamente afortunado descubriendo Galápagos sin la necesidad de ser millonario.