Vergeles: “Veremos si algún agente externo ha influido en el transporte sanitario”

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, se siente satisfecho porque "ya empieza a haber normalidad" en el servicio de transporte sanitario y ahora que lo que hay que transmitir a la población es tranquilidad.



El consejero ha reconocido que el Área de Salud de Plasencia ha sido una de las zonas con un mayor número de reclamaciones por este tema.



"Afortunadamente, el jueves fue un día prácticamente normalizado, con alguna incidencia aislada y en Plasencia no hubo nada destacado salvo un leve retraso en algún paciente, algo que también se producía con la anterior empresa adjudicataria y que ocurrirá siempre".



Asimismo, el consejero ha subrayado que en el primer turno de este viernes de rehabilitación, oncología radioterápica, diálisis y consultas externas no ha habido ninguna incidencia destacable en Plasencia.



Vergeles ha indicado que se siente "satisfecho" porque han sido "capaces de normalizar la situación" y pide un "poco de paciencia y no hacer tanto ruido" con estas cosas porque se intranquiliza a los pacientes.

Adaptación más rápida

Según Vergeles mientras que en otras regiones se ha tardado hasta tres meses en normalizar la situación con el transporte sanitario, "en Extremadura se ha conseguido en cinco días".

"Afortunadamente hemos pasado, espero, la etapa peor de adaptación de la nueva empresa a la situación. Ya veremos luego si ha habido algún agente externo que ha influido sobre este tema del transporte sanitario".

En redes sociales como Facebook se han producido discrepancias entre los trabajadores de ambulancias que han pasado del anterior consorcio extremeño a la actual empresa, la andaluza Tenorio.

Unos afirman que esta última está incumpliendo desde el principio el pliego de condiciones y disminuyendo la calidad de vida de los trabajadores, y otros acusan a cierto sector de la plantilla de boicotear a la nueva empresa no atendiendo el teléfono, o mandando dos ambulancias al mismo sitio, dirigidos por un grupo en el que habría socios de las antiguas cooperativas que disfrutaban de altos sueldos que la actual concesionaria ha reducido.

Los horarios laborales según los comentarios serían los mismo de antes, y también el anterior consorcio tiene pendientes denuncias y juicios con los trabajadores.