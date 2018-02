Una treintena de editoriales independientes se reúnen en Plasencia en el encuentro ‘Centrifugados’

El cuarto encuentro de literatura periférica "Centrifugados" reúne este fin de semana en Plasencia a una treintena de editoriales independientes y más de un centenar de autores, en mesas redondas, lecturas nocturnas, talleres y en la propia feria.

Artistas procedentes de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, México y Portugal participarán en este evento, que presta atención además a otras disciplinas artísticas como el teatro, la música, el cine y la danza, bajo un tema principal, que en esta edición es "la identidad y las fronteras".

"Esto no es una feria de libros, no es una serie de charlas sesudas, es un fin de semana en el que la gente que escribe y edita en Extremadura tiene la opción de ver lo que se escribe y se edita fuera de la región, y viceversa", ha explicado el director del encuentro, José María Cumbreño. Valora que por primera vez habrá presencia de autores de Portugal como Valter Hugo Mãe y Ruy Ventura.

Premio "Centrifugados 2017"

Se entregará el premio Centrifugados 2017 a la novela "La Vida Negociable" de Luis Landero, como el libro más destacado de autor extremeño publicado el año pasado.

El programa de actividades intenta buscar el equilibrio entre la literatura independiente, que llega con dificultad a las librerías, y el fomento de la lectura, con el tema identidad y frontera, seleccionado por la actualidad en Estados Unidos y el caso de Siria y Europa, ha apuntado.

Así, el sábado tendrá lugar la charla "Aduanas, peajes y otros límites literarios", con el poeta mexicano Omar Pimienta, que vive en un barrio de Tijuana (México) con tres muros que lo separan de Estado Unidos, y el extremeño Luis Sáez.

"Identidad y frontera en la literatura actual", el sábado, con el director del festival berlinés Latinale de literatura latinoamericana, Timo Berger, y el poeta mexicano Luis Arturo Guichard, entre otros, y "Palabras de ida y vuelta. Diálogos y silencios entre las literaturas en español", el viernes, con la extremeña Pilar Galán y el poeta chileno afincado en Zaragoza, Diego Palma, entre otros, son las mesas redondas de esta edición.

Literatura y música

El encuentro contará también en su inauguración con la música del dúo barcelonés De la Carmela, y Julio Hernández, cantautor y poeta cubano, ofrecerá un concierto el sábado en la sala Impacto, en la que serán las lecturas nocturnas de, entre otros, Ben Clark, Luciana Garriga y Nicolas Said.

El teatro de Luz Pichel y Ángela Segovia, "CO CO CO U"; la mezcla de poesía y teatro de Gonzalo Escarpa, con "Dentro de mí hay mucha gente en casa"; los talleres de grafiti, con el artista extremeño Ben Tocha; los de reciclado literario por Inmaculada Blanco y el cine y la danza, en la clausura, de Carlos Alberto Rodríguez, con el documental "Vieja era de Horcajo. Nuevos caminos a la deriva", completan el programa de este fin de semana.