Vara lamenta que la oposición pase "de soslayo" por unas propuestas, que PP, Podemos y C's no creen

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha lamentado este miércoles, en la segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región, que los grupos de la oposición hayan pasado "de soslayo" sobre las propuestas que hizo en su discurso del martes, una postura que los portavoces han justificado en la falta de credibilidad en su cumplimiento y a que algunas no son de su competencia.

Vara se ha referido especialmente a la planteada en relación a la postura y exigencias que debe mantener Extremadura si se autoriza la prórroga para que siga funcionando la Central Nuclear de Almaraz (CNA).

Con este cruce de opiniones se desarrolló la sesión matinal de la segunda jornada, en la que tomaron la palabra los portavoces parlamentarios para analizar el discurso que ofreció Fernández Vara y que concluía posteriormente con el debate de las propuestas de resolución.

En su primera intervención, el jefe del Ejecutivo ha recriminado al presidente del PP, José Antonio Monago, que haya centrado su intervención en referirse a las resoluciones salidas del Congreso Federal del PSOE, en lugar de hablar de Extremadura.

Vara atribuye esta actitud a que "mientras que extesoreros y dirigentes del PP se sientan en el banquillo por corrupción" la postura de este partido es "enarbolar de nuevo el España se rompe".

"Me siento tan patriota como usted, pero mi patria no es la de la pulserita, sino la de la caja única", ha indicado Fernández Vara, que ha dicho estar preocupado porque al dirigente del PP no le preocupen asuntos como la política fiscal o energética, además de criticar que utilice datos "según le conviene".

"No puedo aceptar que una persona que ha sido presidente no tenga nada que decir en política energética", ha dicho Vara, que ha añadido que su intención con esta propuesta es que Extremadura tenga en este asunto "voz y voto", igual que en el debate abierto sobre la jornada laboral de 35 horas.

Monago: “No se podemice”

Sin embargo, Monago le ha pedido que no le culpe de sus males, ya que hasta ahora lo que ha hecho es ayudarle "no de boquilla, sino votando" y le ha recordado que en Extremadura "también ha habido amigos socialistas suyos en los banquillos".

En cuanto a Almaraz, Monago le ha instado a que tenga cuidado "con podemizarse", ya que además de que es una cuestión que no compete a la Junta, la zona "no tiene alternativas" y respecto a la reforma fiscal (bajada del 1% en el tramo autonómico del IRPF) la ha calificado de "moneda tirada al aire para engañar a los extremeños" ante la parálisis existente.

Para el presidente del PP todo en el discurso de Vara "es una mentira", como cuando anunció que en Extremadura no habría más desahucios “y los datos dicen lo contrario”, una cuestión en la que también ha coincidido con Podemos y que el presidente de la Junta ha rechazado.

Respecto al portavoz de Podemos, Alvaro Jaén, el presidente de la Junta le ha recriminado su falta de implicación en la resolución de los problemas de Extremadura "que no se solucionan solo con palabras desde los púlpitos".

En este sentido, le ha instado "a hablar" para perfeccionar las propuestas y ha lamentado que se refiera a los acuerdos con el PP como "pacto entre las élites", cuando Podemos también ha votado conjuntamente con el PP en ocasiones o "no coge el teléfono" cuando ha intentado ponerse en contacto con él.

Fernández Vara también le ha reclamado a Jaén que "no siembre dudas" ni "calumnias" sobre actuaciones de la administración autonómica como el nuevo contrato sobre transporte sanitario, "porque no se puede trasladar al ciudadano que en política cada uno puede hacer lo que a uno le da la gana".

Asuntos abandonados

Por su parte, Alvaro Jaén, en su réplica, ha señalado que el presidente de la Junta habla como si no fuera el responsable de lo que ocurre y ha añadido que iniciativas anunciadas como la estrategia de economía verde y el pacto por el ferrocarril están abandonados.

Jaén ha insistido en que sí hacen propuestas, pero son rechazadas por el PSOE, en ocasiones con el apoyo del PP, por lo que le ha recomendado que modifique sus políticas en los dos años que quedan de legislatura.

En cuanto a la intervención de la portavoz de Ciudadanos, Fernández Vara le ha respondido que aunque el anuncio ayer de una remodelación de su gobierno le habría dado más titulares, no lo hará porque tiene "un gran equipo" del que se siente "muy orgulloso".

También le ha indicado que "todo lo que se podía podar de gasto corriente, está podado" y el gasto ahora es para mantener los hospitales, la dependencia y la renta básica, además de insistir en la necesidad de alcanzar un consenso en la financiación de la sanidad.

"El año pasado me criticaron porque no hice propuestas y este año me critican por lo contrario", ha dicho Vara, que considera que "todo lo importante a lo que nos comprometimos, está hecho" y se ha preguntado cómo es posible que "si todos los datos son malos que Extremadura crezca a un ritmo por encima del 2 por ciento", que hay que conseguir distribuir de forma equitativa.

El portavoz socialista, Valentín García, también ha criticado que el PP "haga mutis por el foro" en la propuesta sobre Almaraz, y a Podemos le insta a que desde la senda de la "izquierda estética" y apueste por la que "escribe en el BOE".