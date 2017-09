La sanidad en Cáceres se hunde, con 178 días de espera para ser operado, según PP

El Grupo Popular (GPP) en la Asamblea de Extremadura se ha quejado de que la sanidad en Cáceres "se hunde, se cierra y se traspasa", y apuntado que el tiempo de espera para un cacereño que debe ser operado se aproxima a los 180 días, frente a los 98 días de los ciudadanos de Badajoz.



El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago; la diputada popular Cristina Teniente y la alcaldesa cacereña, Elena Nevado, han comparecido este miércoles en rueda de prensa para abordar una "problemática que afecta a toda la provincia: la salud de todos los cacereños".



"Este encuentro no será el único, pues lo ampliaremos a otros colectivos sociales", ha afirmado Monago, quien sostiene que al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "no le importa la sanidad en Cáceres".



A su juicio "los cacereños están cansados del incumplimiento de las promesas socialistas" con respecto al nuevo hospital de Cáceres cuando es "una demanda vital que se va aplazando en el tiempo".



"El PSOE no lo quiere llevar a cabo en su conjunto y ofrece un medio hospital".



Según Monago la estrategia socialista pasa por acudir a las elecciones de 2019 en un regate corto con un medio hospital, “de ahí que haya que dar a conocer esta realidad a los cacereños".



La situación de la sanidad en Cáceres "se va oxidando y no hay día que no haya algún problema, como moscas en quirófanos, caída de techos de unidades hospitalarias, aparatos averiado, falta de personal, suciedad, plazas que se amortizan y bajas que no se han cubierto".

"Dejadez" de Vara

Para el presidente popular, se trata de "una concatenación de sucesos como consecuencia de la dejadez de Vara en una materia que debía ser prioritaria".



También se ha referido a la situación de la Cirugía Pediátrica y ha afirmado que la ausencia del citado servicio se mantiene en Cáceres, lo que "sigue ocasionando que todas las urgencias de este tipo tengan que ser derivadas al Complejo Hospitalario de Badajoz-Materno-Infantil".



"Esto es un clamor social", ha insistido Monago. "Y no se arregla con un medio hospital, sino con un hospital entero, que es lo que se le prometió hace 18 años a los cacereños".



Además, Monago ha recriminado que con la apertura de "medio hospital" se pretenda separar especialidades medicas y quirúrgicas, lo que supone un disparate".



El GPP reclama que la Junta "dé solución y tranquilidad al 40% de la población sanitaria de la provincia", al tiempo que Nevado ha recalcado que "Cáceres tiene una sanidad que se hunde, se cierra y se traspasa. Se hunden techos, se cierran quirófanos y se trasladan pacientes a Badajoz".



"Reivindicamos una sanidad digna, con infraestructuras necesarias", ha aseverado la regidora cacereña, que ha denunciado la "precariedad en la que se encuentran los enfermos en el Hospital San Pedro de Alcántara y la precariedad con la que prestan su servicio los profesionales".