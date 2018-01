La nueva vacuna contra la meningitis se vende a cuentagotas en Extremadura

La nueva contra la meningitis está saliendo a cuentagotas de las farmacias extremeñas desde el pasado septiembre, mes en el que ha comenzado a comercializarse en toda España con receta médica.

En estos tres meses apenas se ha vendido una treintena de la vacuna tetravalente conjugada frente al meningococo de los serogrupos A, C, W e Y, comercializada con las denominaciones "Menveo" y "Nimenrix", según los datos los dos colegios farmacéuticos extremeños.

Se aplica en u na única dosis y el precio es de 55 euros, que deben sufragar los padres ya que, al igual que la comercializada desde hace dos años con el nombre de "Bexsero" -en este caso para la meningitis del seropositivo B-, no está incluida en el calendario vacunal nacional. La vacuna frente al meningococo C sí está en el calendario del Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, no debe ser costeada por las familias.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha financiado la vacuna tetravalente y contra el seropositivo B en situaciones especiales, que dispensa a través de la farmacia hospitalaria o los centros de salud. Así, por ejemplo, ha administrado "Menveo" a 106 enfermos, según los datos que ha facilitado a Efe el SES, mientras que en el caso de "Bexsero" han sido 26.782 pacientes.

Al cubrir un mayor número de serogrupos de la meningitis meningocócica, la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda la tetravalente para los jóvenes desde los 14 años, dado que la mayor incidencia de la enfermedad es en esta edad, y sus hábitos sociales (mayor tendencia a viajar y a compartir espacios multitudinarios u objetos) hacen recomendable una mayor protección.

Asimismo, la aconseja en niños, jóvenes y adultos que realicen viajes internacionales, además de para los bebés a partir de seis semanas que representen mayor riesgo de contraer la infección meningocócica.

"Poco conocida"

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, ha achacado los datos de venta de estos tres meses a que la vacuna es todavía poco conocida porque "prácticamente ha echado a rodar".

Otra causa está en los "muchos problemas que hubo con la anterior", en referencia a las dificultades para adquirir la vacuna "Bexsero". Esta vacuna contra la meningitis B se puso a la venta en las farmacias en 2015. El desabastecimiento provocó que muchas familias viajaran incluso a Portugal para conseguirla y la demora ahora es de unos seis meses.

Esto no ocurre con la "nueva" vacuna, que se puede adquirir sin problemas en las farmacias extremeñas y que cuesta la mitad que una dosis de "Bexsero". La dosis de la vacuna tetravalente (A, C, W e Y) varía entre dos y cuatro, en función de la edad a la que se empiece a administrar. La vacunación es la mejor prevención contra la meningitis meningocócica, según la AEP, que dice que es una enfermedad poco común con síntomas conocidos: fiebre, dolor de cabeza y rigidez de cuello, que pueden ir acompañados de náuseas, vómitos intensos, dificultad para tolerar la luz, confusión y tendencia al sueño.

Venegas ha indicado que las "nuevas" vacunas frente a la meningitis son "un medicamento más" al que acuden los "padres que se lo pueden permitir" en busca de una "mayor cobertura" para sus hijos y como "complemento" a las que sí están incluidas en el calendario oficial.