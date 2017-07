La Xunta vuelve a negar datos de jubilaciones en universidades a la oposición y dice que no los tiene

En las primeras semanas del año, en pleno debate por la convocatoria o no de oposiciones al hilo del bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado, la diputada del PSdeG Concepción Burgo se dirigió por escrito a la Xunta para solicitarle información sobre el impacto de los recortes de personal en un sector concreto: a través de 14 preguntas parlamentarias pidió conocer cuántas jubilaciones se habían producido en las tres universidades gallegas -A Coruña, Santiago y Vigo- de 2011 a 2016 entre el personal docente e investigador (PDI) y en el cuadro de administración y servicios (PAS). En la respuesta remitida a la Cámara, el pasado marzo, el Gobierno gallego admitió a la socialista que manejaba esos datos, pero evitó dárselos y la invitó a consultarlos en los sitios web de las universidades. Ante la negativa, Burgo volvió a formular las preguntas y la Xunta acaba de responder de nuevo, ahora señalando que no maneja la información que pide la diputada porque no le resulta "útil".

En su segundo intento Burgo lamentó que la Secretaría General de Universidades, dependiente de la Consellería de Educación, se aferrara "de manera falaz" a la autonomía universitaria para evitar contestar a pesar de "tener todos los datos", tal y como "reconoce en las mismas respuestas". "Sería gravísimo que negara tenerlos", dijo en el escrito, ya que "desde la llegada del señor Rajoy al Gobierno de España existe una tasa de reposición de las jubilaciones del personal" y es la Consellería "la que fija el número de plazas que cada universidad puede cubrir cada año en función del número de jubilaciones". "Si la Secretaría General no sabe cuantos trabajadores se jubilan cada año, ¿cómo está fijando la tasa de reposición?", cuestionó la también profesora de la Universidad de Santiago.

"La Secretaría General tiene todos los datos solicitados, pero no quiere darlos, lo que provoca una situación tan grave" que lleva a preguntarse "qué quiere ocultar", cree Burgo. Por todo esto volvió a registrar la misma petición de información referida al personal de los siete campus y la Consellería ha vuelto a responder. Antes de referirse a la materia concreta la Secretaría de Universidades justifica su propia conducta ante los reproches de la diputada: "esta secretaría cumplió con su deber y ofreció la información demandada y disponible (...), otra cosa es que la respuesta no sea del agrado de la diputada y diputados que formulan" las preguntas, considera, además de instar el PSdeG a "recordar" que la Xunta no fija la tasa de reposición, sino que "se establece para todo el sector público" por parte del Gobierno de España y después es trasladada a los Presupuestos Generales de la Xunta.

Junto a una explicación más detallada de la distribución de competencias entre el Ministerio de Hacienda y la Xunta en este ámbito la Consellería inserta las razones que sustentan ahora su negativa a informar sobre el número de jubilaciones. "La única labor" que desempeña el departamento de Universidades del Gobierno gallego "con respecto a las plazas de las universidades" es la referida "al profesorado titular", dice. "En estos casos, una vez negociadas y aprobadas internamente en cada una de las universidades, se procedía en la Xunta a examinar su conformidad con la ley de presupuestos, considerando su necesidad y oportunidad". "Este tipo de plazas no estaba sujeto a tasa de reposición alguna", agrega.

De este modo, concluye, "en la Secretaría General de Universidades de la Xunta de Galicia no consta la existencia del dato referido al número de jubilaciones anual por campus del personal administrativo, de servicios, docente e investigador de las universidades gallegas". La Consellería dice que no tiene los datos y que "tampoco" los "requirió", ya que "no tiene relevancia ni utilidad alguna para el ejercicio de las competencias que tiene asignadas la Secretaría General de Universidades". En su respuesta de marzo el mismo departamento autonómico explicaba, por el contrario, que "para dar cumplimiento" a sus deberes en la materia la Dirección General de Presupuestos "tiene en cuenta las bajas de efectivos que se producen en las universidades por diferentes motivos, entre otros, las jubilaciones" y por eso "solicita a las universidades dicha información".

En este contexto, en ausencia de la información solicitada por el PSdeG a la Xunta, la fuente que permite conocer la evolución del personal de las universidades gallegas sigue siendo la que las propias instituciones académicas publican, por una parte, y la difundida por el Ministerio de Educación, por otra. Como informó Praza.gal, los números de las propias universidades indican que entre 2011 y 2015 -hasta donde llegan las últimas series publicadas- habían perdido 465 personas en la plantilla docente e investigadora y unas 152 entre el PAS. Atendiendo a la información del Ministerio, la reducción del PDI sería de 375 efectivos y entre el personal de administración y servicios, de solo 26 personas.