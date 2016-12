Donald Trump anuncia en Twitter que EEUU tiene que “expandir su capacidad nuclear"

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado partidario de "fortalecer y expandir" la capacidad nuclear del país hasta que "el mundo entre en razón" respecto a las armas atómicas.

Así lo ha aninciado el presidente electo en un mensaje por la red Twitter. Trump lleva utilizando esta red social desde que ganó las elecciones para anunciar nombramientos, expresar opiniones, revisar algunas ideas o plantear principios antes de que llegue a la Casa Blanca, el 20 de enero próximo.

"Estados Unidos debe fortalecer y expandir en gran medida su capacidad nuclear hasta en momento en el que el mundo entre en razón con respecto a las armas nucleares", afirmó Trump en su mensaje, sin mayores explicaciones.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes