Un hombre de 52 años y con antecedentes delictivos, identificado como autor del atentado en Westminster

Lo que se sabe del atentado de Londres La policía británica identifica al atacante como Khalid Masood, un hombre de 52 años y antecedentes delictivos

Theresa May informa que el MI5 conocía al terrorista pero lo consideraba una figura poco relevante.

ISIS se apropia de la autoría del ataque y dice que el autor es un "soldado del Estado Islámico"

Ocho personas han sido detenidas en una operación policial desarrollada en Londres, Birmingham y otros puntos del país por su presunta relación en el ataque frente al Parlamento británico.

La policía sostiene que el ataque está inspirado en el "terrorismo internacional".

Cuatro personas murieron, entre ellas el agente de policía Keith Palmer, Aysha Frade (británica de origen gallego), Kurt Cochran (un turista estadounidense) y el propio atacante, Khalid Masood

Hay 29 personas heridas. Siete de ellas están en estado crítico.

Scotland Yard ha hecho público el perfil del autor del atentado de Westminster que ha causado cuatro muertes y decenas de heridos. Se trata de Khalid Masood, un hombre de 52 años y con antecedentes delictivos . Su última condena fue en 2003, tras ser arrestado con un cuchillo.

Masood nació en la localidad de Kent y según los agentes, actualmente vivía en West Midlands. Como ha informado Theresa May en su comparecencia de este jueves, el atacante era conocido por las autoridades policiales desde que fuera arrestado en 1983. Entre otros delitos, Masood fue acusado por asaltos, agresiones físicas graves o posesión de armas. No tenía antecedentes por terrorismo.

En su comparecencia de este jueves, la primera ministra británica Theresa May aseguró que en la investigación parten de "la presunción de que el atacante estaba inspirado por una ideología islamista"."Sabemos que la amenaza del terrorismo islamista es muy real. Pero aunque los ciudadanos deben permanecer vigilantes, no deben sentirse intimidados por esta amenaza". Según May, no hay indicios de que se vaya a producir otro atentado de forma inminente.

El ataque fue reivindicado posteriormente por ISIS, a través de Amaq, la agencia que emplea para difundir su propaganda. La organización terrorista calificó al autor de "soldado del Estado Islámico".