Estudiante de la UM: la urna te llama y te explicamos cómo afrontarlo

Si eres estudiante de la Universidad de Murcia habrás escuchado un rumor sobre unas elecciones a rector. En efecto, tu sentido del oído no te falla: el próximo 6 de marzo estás llamado a las urnas. El objetivo es escoger quién dictaminará la política universitaria, que como miembro te afecta, durante los próximos cuatro años.

Probablemente no te pille desprevenido. Testigo de esta numerosa batalla (¡cinco candidatos!) por el trono de rector ha sido la bandeja de tu correo de la UM a niveles insospechados. Tanto que te han dado ganas de marcarlo como spam.

No desesperes, queda poco para que termine, pero tu papel es importante en el desenlace de esta campaña. Te contamos por qué.

Soy estudiante y hay elecciones: ¿cómo me afecta?

Lo primero que debes saber es que, dependiendo de tu condición dentro de la comunidad universitaria, el valor porcentual de tu voto variará. Valdrá más si perteneces al cuerpo docente, y menos si eres estudiante o formas parte del personal de servicios. La universidad se divide en cuatro grandes grupos, cada uno con su valor porcentual en las elecciones:

Grupo A, integrado por funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios, 51%.

Grupo B, integrado por el resto del personal docente e investigador, 14%.

Grupo C, integrado por los estudiantes, 25%.

Grupo D, integrado por el personal de administración y servicios, 10%.

Para que entiendas la relación del porcentaje entre los grupos: en las anteriores elecciones a rector el voto de un docente fue el equivalente al de once estudiantes (este baremo se consigue sobre el total de votos emitidos). Cabe matizar que en los comicios de hace cuatro años se consiguió un hito sin precedentes: fue la primera vez que el cupo de los estudiantes contrarrestaba los votos del grupo de profesorado permanente. He ahí la importancia del alumnado: si son suficientes, pueden cambiar la dirección de unas elecciones.

Vale pero, ¿a quién voto?

Intuimos que la masiva llegada de correos a tu bandeja de entrada no ha sido suficiente para conocer los programas electorales de los cincos candidatos a rector. Desde eldiario.es hemos invertido muchas horas para intentar que, con un simple pantallazo, sepas las principales medidas dirigidas a estudiantes que definen cada candidatura. Lamentamos decirte que hemos fracasado estrepitosamente, así que en su lugar hemos hiper-condensado las ocho medidas de cada ‘rectorable’ que consideramos entre las más importantes.

Atención: esta información es orientativa, y elegida bajo el criterio de los implicados en este artículo. De hecho, los candidatos han incluido numerosas medidas dirigidas a los estudiantes, imposibles de volcar de forma resumida. Por ello, te recomendamos que no te limites a estas infografías y acudas, una vez leído este artículo, a la fuente de la información: los programas electorales.

Nivel básico: ocho medidas de cinco candidatos

A continuación podrás ver las ocho propuestas que hemos escogido de cada potencial rector (ordenados en estricto orden alfabético según su apellido). Verás que algunas coinciden. Si es así es porque hemos considerado que deben aparecer por su relevancia.

Pablo Artal es catedrático de Óptica. Podéis ver los componentes de su candidatura y objetivos, además de su programa electoral completo, en su web artalum.es

José Antonio Gómez es catedrático de Biblioteconomía y Documentación. Podéis ver los componentes de su candidatura y objetivos, además de su programa electoral completo, en su web jgomezrector.es

Pedro Lozano es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Podéis ver los componentes de su candidatura y objetivos, además de su programa electoral completo, en su web lozanorector.es

José Luján es catedrático de Derecho de Trabajo y Seguridad Social. Podéis ver los componentes de su candidatura y objetivos, además de su programa electoral completo, en su web joselujan.es

Emilio Martínez Navarro es catedrático de Filosofía Moral y Política. Podéis ver los componentes de su candidatura y objetivos, además de su programa electoral completo, en su web rectoremilio.es

Si a pesar de haber leído detenidamente las ocho medidas que hemos escogido para cada candidato no logras decidirte, te recomendamos, como hemos hecho anteriormente, que acudas a sus programas electorales. Pero si eres de los que necesita leer y/o ver de primera mano a los posibles líderes de la comunidad universitaria, te dejamos algunos enlaces que pueden ser de tu interés.

Nivel avanzado: dos debates para un rector

Desde nuestra redacción nos hemos interesado por los dos encuentros organizados por el Club de Debate de la universidad que han reunido a los cinco candidatos en un mismo punto. A través de estos coloquios se han podido ver no solo las principales medidas de cada 'rectorable' si no sus aptitudes de oratoria y opinión sobre temáticas universitarias que no siempre encontrarás en sus programas electorales.

Te dejamos las dos crónicas que hemos elaborado: Una para todos y todos para una: ¿quién será rector de la UM? y Golpes bajos y ganchos de izquierda en el segundo debate de los ‘rectorables’.

Pero si eres de los que quiere empaparse auténticamente de la campaña universitaria, no dudes en acudir a las grabaciones de los dos debates. Casi tres horas y media de pura diversión académica patrocinada por la sección de la web de la UM, tv.um.es, que te dará la oportunidad de conocer de primera mano al que será el próximo rector de la Universidad de Murcia.