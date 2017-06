El Festival Sunshine Suances anula su segunda edición por el temporal

La organización del Festival Sunshine Suances, que iba a ofrecer una treintena de conciertos y una intensa programación artística y cultural en la localidad costera durante este próximo fin de semana, ha anunciado la cancelación de su segunda edición a solo tres días de que diera comienzo como consecuencia de las complicadas condiciones meteorológicas que se esperan.

La alerta naranja costera y la alerta amarilla por fuertes vientos, lluvia y tormentas anunciadas por el 112 obliga a suspender el festival este año, que contaba en su cartel con grupos y bandas como Dënver, Kokoshca, Ms Nina, Tailor for Penguins o Natalia Ferviú, que completaban un elenco en el que también estaba confirmada la presencia de Joe Crepúsculo, Templeton, Baywaves o Piona, así como Agorazein, El Guincho, Los Punsetes, WAS, Pavvla u Ochoymedio djs.

"No nos salen las palabras para expresar lo difícil que es para nosotros tener que proceder a comunicar que el Festival Sunshine Suances, así como el Viesgo Sunshine Market, no van a poder celebrar esta edición debido al temporal que llega a todo el norte. Entendemos que dada la cercanía de la fecha es un enorme trastorno para muchas personas, pero el tiempo no nos da tregua y es peligroso seguir adelante, como se comprueba en el informe que ha generado el Ayuntamiento en base a los partes metereológicos", han expuesto los promotores.

También han comunicado que la próxima semana se procederá a la devolución de todas las entradas y ofrecen un contacto tanto del propio Ayuntamiento de Suances como de la organización del festival para resolver cualquier duda sobre los efectos de esta cancelación.

"Estamos llenos de pena, ya que hemos trabajado muy duro para que este fin de semana fuera una realidad, y casi hemos podido tocarlo con los dedos de las manos. Os aseguramos que hemos barajado todas las posibilidades, hemos buscado todas las vías, pero a tres días del evento y con la previsión de alerta naranja costera y amarilla de fuertes vientos, lluvia y tormentas que ha anunciado el 112, no podemos continuar hacia adelante. La seguridad de todos es lo primero", han concluido.

Al margen de los conciertos, platos fuertes del Sunshine Suances, se había habilitado una zona de arte y un mercadillo con artículos de moda, alimentación o antigüedades, con foodtrucks y una amplia zona para niños en uno de los entornos más espectaculares de Cantabria, situado a escasos metros de la playa de la Concha, que el propio Ayuntamiento reconoce en su informe que no está preparado para unas condiciones climatológicas como las que se anuncian.