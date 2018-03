El artista portugués Jorge da Rocha inaugura este lunes el ciclo ‘Cajas de Música 2018’ en los Cines Groucho

El artista portugués Jorge da Rocha (Oporto, 1980) será el encargado de abrir este lunes 5 de marzo, a partir de las 21.00 horas, el ciclo ‘Cajas de Música 2018’, una iniciativa cultural impulsada por la promotora Los Huesos de Portobello que celebrará su tercera edición en los Cines Groucho de Santander con la presencia de grupos nacionales e internacionales de gran prestigio como Birds are Indie, Nacho Álvarez, Matthew McDaid, Carlos Cros, Núria Graham, Joana Serrat o Los Hermanos Cubero.

La programación arrancará con la actuación de este contrabajista curtido en la escena del jazz que actualmente reside a caballo entre Berlín, Barcelona y Portugal. Su primer trabajo de estudio, ‘These are a few of my favorite songs’, sorprendió por las adaptaciones tan personales de temas como ‘Idioteque’ o ‘Creep’ de Radiohead, ‘Joga’ de Björk, ‘Tearsdrop’ de Massive Attack o ‘Concrete Jungle’ de Bob Marley, así como una composición propia que ya apuntaba lo que vendría en siguientes trabajos.

Fue el pasado año cuando presentó su segundo álbum, ‘To Drop & Let Go’, que incluía diez temas propios interpretados únicamente con contrabajo y voz, evidenciando la capacidad expresiva de un músico en estado de gracia y con una obra singular que rompe las fronteras de su trayectoria jazzística e incorpora su pasión por la música moderna.

“Jorge da Rocha es un músico de distancias cortas. Con sus temas propios y su arsenal de versiones sabe jugársela y propone nuevos caminos con el objetivo de conquistar al espectador. En su directo, el contrabajo es el protagonista de un repertorio rico en matices, desnudando cada una de las canciones y dejando total libertad a la interpretación, algo que convierte cada actuación en algo único e irrepetible”, destacan los organizadores del concierto.

La cita musical con el artista luso tendrá lugar este lunes en la Sala 2 de los Cines Groucho (Calle Cisneros 4, Santander) en la sesión de las 21.00 horas. Las entradas podrán adquirirse en la misma taquilla el día del concierto y el precio para asistir al directo será de 7 euros.

Apuesta por nuevas voces

Según señalan desde Los Huesos de Portobello, ‘Cajas de Música 2018’ es una apuesta por el directo, por la cultura de la música en vivo, en un ciclo que apuntala la importancia del autor y su obra sin trucos, con propuestas en formato electroacústico de músicos novatos y otros más veteranos.

El ciclo está pensado para el público más inquieto y melómano dispuesto a dejarse sorprender, con actuaciones únicas como la que protagonizará Jorge da Rocha en un espacio íntimo en pleno centro de la ciudad. Los Huesos de Portobello han realizado una selección marcada por la calidad de cada una de las propuestas, donde la composición musical, la puesta en escena y los textos destacan por igual.

Los promotores apostaron en anteriores ediciones por artistas que en aquel momento eran en su mayoría desconocidos para el gran público y que actualmente son referentes en los grandes festivales, como Neuman o Fuel Fandango. Otros como Random Thinking, Dani Molino o Steven Munar están dando pasos importantes en el panorama nacional con sus últimos trabajos, lo que refuerza las líneas maestras de este ciclo ya consolidado en Santander.

‘Cajas de Música 2018’ está organizado por Los Huesos de Portobello, una promotora de música en directo que lleva trabajando en Cantabria desde 1996, especializada en la contratación y programación de artistas nacionales e internacionales, programando en salas, teatros, centros culturales y recintos al aire libre, ya sea en festivales, ciclos o similares, tanto en producciones propias como en colaboración con distintas entidades y empresas privadas, como ocurre en esta iniciativa realizada en colaboración con los Cines Groucho de Santander.