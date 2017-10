El soul americano de referencia más enérgico y emocionante llega a Santander

La banda americana John Németh & The Blue Dreamers ofrecerá un concierto en este domingo 8 de octubre en El Almacén de Little Bobby de Santander (Calle del Sol, 20), a partir de las 20.30 horas, con motivo de presentar en directo su último trabajo, 'Feelin' Freaky'. Se trata, según la organización, de la obra "más personal, moderna y lograda de John Németh hasta la fecha".

El líder de la banda está considerado como una de las "mejores voces soul blues en la actualidad". "Su voz ha sido comparada con cantantes de la talla de James Brown o O.V. Wright", tal y como detallan los promotores del evento.

Como consecuencia de ello, el también virtuoso de la armónica, fue reconocido en 2014 y 2015 como Mejor Artista Soul Blues en los 'Blues Music Awards' y ha sido nominado este año en los premios 'BB King Entertainer of The Year'.

Su último trabajo lo define como "una vigorosa demostración de energía con clase y contención". "La emoción es el denominador común de los temas rompe-caderas y los medios tiempos", apostillan los organizadores.

The Blue Dreamers participaron en la grabación. El propio líder de la banda se encargó de los vientos junto a Marc Franklin (trompeta, fliscorno) y Art Edmaiston (saxo), que "empapan el disco del sonido clásico de Memphis". Charles Hodges, responsable del sonido de Al Green y Ann Pebbles, se hizo cargo del órgano B-3, y para ahondar -si cabe aún más- en "profundidad y dulzura", se añadió un cuarteto de cuerdas en algunos temas.

"La asombrosa voz de Németh es ya legendaria, perfecta en muy diversos registros y con una fuerza espectacular, y sobre la que mantiene un control total, dejando salir todo su poderío justo en los momentos precisos, utilizando su voz al servicio de la canción", subraya la organización.

Sus inicios

Aunque un pequeño pueblo de Idaho no resulta evocador cuando hablamos de música soul, es ahí donde este hijo de inmigrantes húngaros comenzó su andadura con la armónica.

Tras girar por Estados Unidos ve la luz su álbum de debut en 2004: 'Come And Get It'. Poco después, y ya en California, firma con Blind Pig Records un contrato de tres álbumes. Es a partir de ese momento cuando empieza a despertar la atención de la crítica y los medio.

Después de grabar con Elvin Bishop, Németh se traslada a Memphis y aterriza en Electraphonic Studio. Allí, con el respaldo de los Bo-Keys -grupo de artistas veteranos de Memphis- alumbra 'Memphis Grease', un trabajo definido como "el reflejo de un músico en estado de gracia con una armónica precisa, emocional e intensa".