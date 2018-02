El PP denuncia la "pérdida" de 200.000 euros en subvenciones para la formación de parados en Torrelavega

La portavoz de Economía y Empleo del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega, Natividad Fernández, ha mostrado su "indignación por un nuevo episodio de la mala gestión de los recursos públicos" por parte del equipo de Gobierno PSOE-PRC puesto que, según ha denunciado, Torrelavega ha perdido 200.000 euros en subvenciones por no impartir tres cursos de formación para desempleados.

"Es absolutamente intolerable y por ello vamos a exigir explicaciones en la Comisión de la Agencia de Desarrollo Local", ha anunciado.

La concejala ha recordado que trata de unos hechos sobre los que el PP ya intentó conocer la versión del equipo de Gobierno, pero que "a pesar de nuestra voluntad de exigir explicaciones en la comisión del mes de enero, no pudimos hacerlo porque no se llegó a celebrar". Y tampoco en febrero, cuando los populares "comprobaron con sorpresa que no piensan dar explicaciones y que, como siempre, se limitan a justificarse en la prensa y no ante el resto de concejales".

El PP advirtió de lo que podía ocurrir en una nota de prensa, pero el equipo de Gobierno "no nos ha dado ningún tipo de explicación". "Se han perdido 200.000 euros en subvenciones del Gobierno de Cantabria y 45 desempleados se han quedado sin formación, pero PSOE y PRC no quieren dar explicaciones a la Corporación", ha insistido Fernández.

Para la concejala del PP resulta "especialmente sangrante" que se pierdan estas ayudas dada la tasa de paro de Torrelavega, por encima de la media regional. "Como siempre, la dejadez y la incapacidad de PSOE y PRC mantienen a nuestra ciudad a la cola de la creación de empleo y no parecen muy dispuestos ni a responder por ello ni a tomar medida alguna que mejore esta situación", ha observado.