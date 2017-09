Martín admite que es una "mala noticia" el rechazo a la prórroga de Solvay y apela a la "generosidad" de la empresa

Por eso, el también titular de Innovación, Turismo y Comercio ha apelado a la "generosidad" de la firma portuguesa CIF que iba a "revitalizar" la planta y a cambiar la tecnología de mercurio por una de membranas, para que "se lo repiense" y tenga en cuenta que esta Comunidad Autónoma es un sitio "adecuado" para invertir, aunque la planta tenga que parar 18 ó 20 meses, periodo que "quizá" sea "un plazo asumible".

El regionalista ha respondido así este martes a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Ejecutivo PRC-PSOE de denegar la ampliación de plazo solicitado por Solvay para adecuar sus procesos productivos de cloro en Barreda a la normativa comunitaria que prohíbe, a partir de diciembre de 2017, la utilización de la técnica de mercurio.

Martín ha dicho que le "consta" que la Consejería de Medio Ambiente, que dirige la vicepresidenta, la socialista Eva Díaz Tezanos, "ha hecho todo lo que estaba en su mano". Y también le consta que si los informes jurídicos no avalan la prórroga, "no se puede suscribir".

Aún con todo, y desde el punto de vista industrial, la decisión "no es una buena noticia" para Cantabria. "En absoluto", ha sentenciado el titular de Industria, que ha precisado al respecto que no lo es para los consumidores de cloro de la región a los que suministra Solvay, que tendrán que buscar -ha dicho- otro proveedor que "probablemente" no será "tan próximo" y "ágil" ni tendrá tampoco los "precios" actuales.

Por todo lo anterior, el consejero ha dicho que al término de la rueda de prensa donde ha sido cuestionado por este asunto se iba a poner en contacto con el director de Solvay, Jorge Oliveira, para valorar de forma conjunta la noticia y pedir que la empresa haga un "esfuerzo".

En este sentido, Martín, que ha admitido que es "complicado" cesar la fabricación por lo que puede suponer en la cuota de mercado, se volverá a entrevistar con la firma portuguesa para apelar a su "generosidad", que se lo "repiense" y tratar de convencer a sus responsables de que Cantabria es "un sitio adecuado donde invertir".

DECISIÓN

La decisión fue anunciada en una comparecencia anterior a la del responsable de Industria por el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacios, quien explicó que es una cuestión de carácter jurídico para no contravenir el Reglamento europeo, y que se adopta tras dos informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria en este sentido.

De hecho, ha subrayado que el Ejecutivo adopta esta decisión "claramente en contra de su voluntad" y únicamente porque es conforme a derecho. Contra la misma cabe recurso ante la Administración y posterior en la vía del Contencioso-Administrativo.