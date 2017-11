Martín avanza que este viernes "habrá noticias" sobre el nuevo director de Alto Campoo

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ha avanzado que, "probablemente mañana", viernes, habrá "noticias" sobre la selección del nuevo director de la estación de esquí de Alto Campoo tras la renuncia a incorporarse de quien había resultado elegido para el puesto, José Antonio Carnicer.

"Será un perfil bueno, muy bueno", ha garantizado Martín, que, sin embargo, sí ha reconocido que el de Carnicer era "el mejor" perfil y los candidatos existentes "quizás no son tan buenos" como él "en cuanto a su currículo". Pese a ello, ha señalado que se va a elegir, entre ellos, "al mejor de los posibles".

El consejero ha respondido así este jueves, a preguntas de la prensa, durante una rueda de prensa sobre otro asunto y un día después de que el portavoz de Turismo del PP en el Parlamento y exdirector general de Turismo, Santiago Recio, considerara la "espantada" (así la denominaba) de Carnicer como el "enésimo episodio de incompetencia" de un consejero que, a su juicio, "sigue haciendo méritos para ser cesado".

RESPUESTA AL PP

"Si el mayor problema que encuentra el PP para criticar mi gestión es que un señor no se incorpora en un proceso selectivo es que Cantabria va muy bien, es que turísticamente vamos muy bien; es que en generación de empeo en industria vamos muy bien, es que en creacion de actividad industrial vamos bien...", ha opinado Martín, que ha afirmado que "un partido político que hace política de la anécdota pues cuando menos queda en anecdótico".

Además, ha respondido a las acusaciones de incompetencia contra él lanzadas por Recio --que lo consideró "el consejero más incompetente del Gobierno Revilla"-- con "los datos y las cifras" que uno y otro han conseguido en sus etapas con responsabilidades en materia de turismo.

Y en ese sentido, ha reivindicado que mientras que 2017, con él como consejero, está siendo "el mejor año turístico de la historia de Cantabria", 2014, con Recio de director general del área durante el Gobierno del PP en la pasada legislatura, fue "el año con los peores datos turísticos de la historia" en la comunidad.

"Y no lo digo yo, lo dice el INE (Instituto Nacional de Estadística)", ha aseverado Martín, quien ha insistido: "2014: el peor año de la historia. 2017: el mejor año de la historia".

Y, más allá del ámbito turístico, Martín ha defendido su gestión en otras de sus competencias, como la industria y la innovación, y ha recordado a los 'populares' que "lo trascendente" es que habrá una mina "probablemente que genere 2.000 puestos de trabajo"; un polígono industrial en La Pasiega de 2 millones de metros cuadrados y "único en el norte de España" y "una red de fibra óptima que abarcará a toda Cantabria".

"ALTO CAMPOO NUNCA HA DEJADO DE TENER UN DIRECTOR"

Y de nuevo a la selección del director de la estación de esquí de Alto Campoo, el consejero ha acusado a los 'populares' de poner "en tela de juicio" todo el proceso de selección y la "profesionalidad" del equipo de la sociedad pública Cantur, de los que se están ocupando de la selección de personal y de él mismo.

"Yo, mientras políticamente se juega con anecdótas o se enreda con cosas más o menos trascendentes no me preocupo pero cuando ya se entra a valorar la competencia profesional mía o de mis colaboradores yo no me puedo quedar callado", ha señalado Martín.

En primer lugar, el consejero ha aclarado que la estación de Alto Campoo "nunca ha dejado de tener un director" ya que hasta el pasado viernes ha estado en el puesto David Aja, quien ha ocupado el cargo desde 2013, y, posteriormente, las responsabilidades han sido asumidas por el director de Cantur, Javier Carrión, hasta que se culmine el proceso de selección que se está llevando a cabo para elegir al que ocupará este puesto.

UN PROCESO COMPETITIVO, NO "UNA SELECCIÓN A DEDO" COMO EL PASADO

Martín ha defendido que se trata de un proceso de seleccción que "por primera vez se realiza en régimen de competencia" y en el que él ha estado "absolutamente al margen" y ha sido llevado a cabo por los responsables de personal de Cantur en los que "confía absolutamente".

"No es una selección a dedo, quizá hubiese sido lo más sencillo, quizá en el pasado se hacía así y era más fácil", ha dicho.