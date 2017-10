PP alerta que Gobierno PRC-PSOE dará un "nuevo sablazo" a los cántabros en 2018 con otra subida de impuestos

El PP cree que el Gobierno regional (PRC-PSOE) presentará unos Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2018 "falsos" y que, además, darán "un nuevo sablazo" a los ciudadanos con una subida de impuestos y ha pedido al presidente autonómico, el regionalista Miguel Ángel Revilla, que aclare que gravámenes van a incrementar y "con quién" va a contar para aprobar eso.

"Desde hoy quiero decirle con total rotundidad que no cuente para eso con el PP. Si se trata de eso nos va a tener enfrente", ha afirmado este martes, en rueda de prensa, la presidenta de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga.

La dirigente popular ha asegurado que el Gobierno PRC-PSOE, pese a no haber presentado aún su proyecto de Presupuestos para el año que viene, ha dejado algunas "pistas" de sus intenciones.

Entre ellas, ha aludido a la subida del 4,6% del gasto anunciada por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, un incremento para el que, según los 'populares', el Ejecutivo "no tiene ningún aval para respaldarlo" y, por ello, mantiene que "la única manera de cuadrar unas cifras así es mediante subidas de impuestos y el maquillaje al alza de otros ingresos".

El PP está "convencido" de que, además, el Gobierno bipartito "fingirá, otra vez", aumentar la inversión cuando, a juicio de Sáenz de Buruaga, lo que ocurrirá es que "se recortará durante el año para atender puro gasto corriente".

Y es que, según Sáenz de Buruaga, es así como viene sucediendo durante toda la legislatura y --iniste-- "volverá a suceder el próximo 2018".

"Conociendo sus antecedentes, estamos convencidos de que el Gobierno lo volverá a hacer", la líder del PP de Cantabria, que cree que además el bipartito va a "reincidir y va a justificar un gasto mayor" o bien con unos "Presupuestos falsos, inflados en sus ingresos"; con "infrafinanciación", presupuestando de forma "deliberada y conscientemente" partidas a la baja, o con subida de impuestos.

Sáenz de Buruaga ha recordado que el Gobierno PRC-PSOE subió en 2016 el tramo autonómico del IRPF para poder pactar el Presupuesto con Podemos y ha señalado que en 2017 "lo volvió a intentar" pero no pudo hacerlo para lograr que Ciudadanos respaldara sus cuentas.

Por otro lado, la líder del PP de Cantabria se ha quejado de que el Presupuesto de 2018 del Gobierno regional, además de ser, a su juicio, un "nuevo engaño" a los cántabros y traer otra subida de impuestos, son unas cuentas "sin concertación política ni social".

Y es que, según ha dicho, a 31 de octubre, fecha límite para presentar en plazo los Presupuestos del próximo año en el Parlamento, éstos "no solo no han llegado" a la Cámara regional sino que el Gobierno --que el PP "sepa"-- "no ha empezado la ronda de conversaciones para aprobarlos" y tampoco ha hablado "con los agentes sociales, con los sindicatos y con la patronal".