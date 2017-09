PRC critica que PP llevará al Pleno una "nueva remesa de facturas en el cajón" por 2 millones de euros

El portavoz del Grupo Municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, ha criticado hoy la "nueva remesa de facturas en el cajón", esta vez por un importe de 1.993.770 euros, que el equipo de Gobierno municipal (PP) llevará a la Comisión de Hacienda, que se celebrará este lunes, 25 de septiembre, y, tres días más tarde, al Pleno municipal del jueves, día 28.

Según ha indicado en un comunicado el regionalista, en la documentación facilitada a los grupos municipales incluye dos reconocimientos extrajudiciales de crédito que, según el informe de Intervención que acompaña al expediente, corresponden a "gastos realizados por distintos servicios municipales, sin la correspondiente consignación presupuestaria y/o con omisión de trámites esenciales establecidos en la normativa de contratos".

La mayoría del montante -1.856.250 euros- corresponden a facturas sin respaldo presupuestario por suministro eléctrico, mientras que el resto -137.519,75 euros- son gastos referentes al mantenimiento, conservación y reparación de túneles y pasos inferiores.

Para el regionalista, es "lamentable" que el PP demuestre "una vez más su irresponsabilidad e incapacidad para gestionar el dinero de todos los santanderinos". "Ya sabíamos que son incapaces de cumplir un presupuesto, ahora sabemos que tampoco pueden prever el gasto en un suministro básico como la luz", ha criticado.

En ambos casos, según ha asegurado Fuentes-Pila, las "facturas en el cajón" se originaron en el intervalo entre la finalización de un contrato y la adjudicación del siguiente. Extremo que, según el portavoz regionalista, demuestra dos cosas, ambas "preocupantes": "Ni son capaces de adjudicar un concurso a tiempo, ni incluyen esos gastos en el presupuesto".

NI LA PRIMERA, NI SERÁ LA ÚLTIMA

Por otra parte, el regionalista ha señalado que ésta no es la "primera ni será la última vez" que se llevarán facturas al Pleno para "regularizar los errores del PP". En este punto, ha recordado que los 'populares' utilizaron con anterioridad esta vía para pagar gastos en "turrones de Jijona y viajes al Rocío", y ha admitido "no saber si es peor que no sean capaces de prever esas facturas o las que atañen, como ahora, a servicios importantes para el ciudadanos".

"El desbarajuste en este Ayuntamiento es tal que ya son incapaces hasta de prever el gasto en luz", ha afirmado al respecto Fuentes-Pila, quien ha instado a la alcaldesa, Gema Igual, a "centrarse en prestar el mejor servicio posible a los santanderinos".

Así, ha indicado que Santander cerró 2016 con facturas sin respaldo presupuestario por un importe de 2.796.913,72 euros, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda sobre los 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto', la denominada 'cuenta 413', que recoge las cuantías pendientes de aplicar a presupuesto, es decir, gastos efectuados sin respaldo presupuestario.