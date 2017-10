Pablo Iglesias y Revilla creen que aún queda tiempo y piden a Rajoy y Puigdemont una "solución democrática"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han sostenido este viernes que todavía "hay tiempo" para que Mariano Rajoy y Carles Puigdemont "descuelguen el teléfono" y encuentren un "mínimo acuerdo" que evite la declaración de independencia y la intervención de Catalunya, lo que supondría para el presidente cántabro la "guerra total".

En declaraciones a los medios de comunicación, realizadas antes del encuentro privado que está teniendo lugar en la sede del Ejecutivo cántabro, ambos mandatarios han coincidido en hacer un llamamiento al presidente del Gobierno central y del Govern de Catalunya para que dialoguen.

"Quiero pensar que son dos personas lo suficientemente sensatas para que después de esa conversación puedan llegar a un mínimo acuerdo que nos dé aire y se puedan construir espacios de diálogo", ha dicho Iglesias, que ha defendido que "en política nunca hay que dar nada por perdido y creo que tanto como Puigdemont como Rajoy tienen la obligación de descolgar el teléfono y ponerse a hablar" para alcanzar una "solución democrática".

En similares términos se ha expresado Revilla, quien ha defendido que "queda un poco de tiempo. No soy muy optimista pero habría que intentarlo". "Los que tienen responsabilidades deberían aplicarse hasta última hora y llegar a una solución de elecciones anticipadas sin esa aplicación del artículo 155", ha incidido.

En lo que Iglesias y Revilla han diferido es en señalar al principal responsable y la solución. El jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado más crítico con Puigdemont y con el Govern por haber "vulnerado su propio Estatuto y la Constitución". "Le ha tocado a Mariano pero ante eso, supongo que si estuviera gobernando el PSOE o Podemos, la ley hay que aplicarla", ha considerado.

Por su parte, Iglesias ha sido más duro con el Partido Popular: "Por desgracia lo que tenemos en la Moncloa es a un grupo de corruptos que pretenden tapar con la bandera su corrupción". No obstante, ha subrayado que Podemos "no está de acuerdo con la declaración de independencia” que es "ilegal" e "ilegítima" y ha abogado por un referéndum "pactado, legal y con garantías". "Estoy convencido de que ese referéndum se lo vamos a ganar a los independentistas, pero en las urnas no con imposiciones", ha destacado.

Sin embargo, Revilla ha opinado que esa consulta ahora mismo no tiene cabida y ha apostado por afrontar antes una reforma de la Constitución donde se podrían poner encima de la mesa "todas las fórmulas".

Rajoy, virrey de Catalunya

De este modo, Iglesias, que ha acudido a tierras cántabras para presentar el proyecto político 'Arronti Cantabria', ha pedido a la Generalitat que "no declare la independencia" y ha considerado que "las elecciones podrían contribuir a ganar tiempo, aunque no solucionen los problemas".

Igualmente, le ha dicho al Gobierno del PP que "convertir a Rajoy en virrey de Cataluña, a Zoido en jefe de los mossos d' Escuadra y a Montoro, que hizo una amnistía declarada inconstitucional en jefe de las finanzas catalanas, no es lo que más ayuda a resolver el conflicto, sino que contribuye a echar más leña al fuego".

"No estamos a favor de la declaración de independencia pero tampoco estamos a favor de que el Gobierno del PP, que tiene poco más del 8% de los votos en Cataluña, se convierta de facto en el partido que gobierne en Cataluña", ha remachado el líder del Podemos, que ha recordado que su partido "siempre" ha mantenido la misma postura.