Revilla tacha de "teatro" las lágrimas de Aguirre y cuestiona que "no se enterase" que estaba rodeada de "trincones"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha cuestionado este viernes las declaraciones entre lágrimas de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta regional, Esperanza Aguirre, sobre la detención de su sucesor Ignacio González. "Un poco de teatro he visto ahí yo", ha dicho.

En una entrevista en 'Las Mañanas de RNE' recogida por Europa Press, el presidente cántabro ha dicho que está "casi seguro de que esta señora jamás se ha llevado nada" pero ha dudado de que no haya sido consciente de la gente que tenía alrededor.

Y es que, ante la relevancia que ha tenido Aguirre en la política en la que "ha sido todo en España", ha cuestionado que haya estado rodeada "de un equipo de trincones de ese calibre" y "no se haya enterado". "Me cuesta creerlo, es muy difícil, porque no es uno sino casi todos", ha añadido Revilla.

"Ha sido una persona que ha estado en el centro de una red corrupta, que era 'voxpopuli' desde hace 15 años", ha asegurado el presidente cántabro, que ha opinado que tanto estas operaciones que se están desarrollando en Madrid por la financiación irregular del PP y otras muchas se habrían realizado antes "si se dotase a las fiscalías de más personas".

Pero ha considerado que no sólo se habrían destapado antes con más personal en el poder judicial sino que "los signos externos" también se deberían tener en cuenta porque "a todos nos asombra ver gente que, dedicándose a la política toda su vida, tiene unos casoplones tremendos y casas en la playa y la montaña".

Y es que, según Revilla, de la política se puede "vivir bien" pero no a ese nivel. De hecho, ha indicado que él gana 3.400 euros netos al mes y su mujer 1.300 y "somos unos afortunados" pero "no podemos tener un yate, una casa en Marbella y otra en Vaqueira Beret". "Esas cosas hay que investigar esas cosas que cantan tanto", ha dicho.

Declaración de Rajoy

Por otro lado, preguntado por la citación para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio de la trama Gürtel, el presidente de Cantabria ha considerado que "es una cosa muy normal" por lo que no entiende el "montaje" que se ha hecho.

"Si está probado que en el PP había una caja B y una financiación irregular", es "normal" que un juez llame como "testigo, que no imputado", al que era y es el jefe del partido para que "nos diga si sabe algo más", ha manifestado Revilla.

Por ello, ha insistido en que no entiende la "reacción tan virulenta" que ha habido porque un presidente del Gobierno de España vaya a declarar como testigo cuando en Francia no es algo raro y se ha referido al expresidente Nicolás Sarkozy o el actual candidato de la derecha François Fillon.

En este punto, Revilla se ha pronunciado sobre las comisiones de investigación, como la de la financiación iregular del PP. Ha dicho que él en Cantabria "siempre" ha votado "a favor" incluso en las que se han promovido para investigar etapas de sus gobiernos en Cantabria.

"Nadie puede negarse a que se investigue pero lo realmente eficaz son las investigaciones de los jueces, lo demás son primeras planas para los partidos políticos", ha añadido.

Primarias en el PSOE

En otro orden de asuntos, cuestionado por los candidatos a las Primarias del PSOE y quién prefiere que lidere el partido Pedro Sánchez o Susana Díaz, Revilla ha declinado pronunciarse porque, aunque "me han acusado de defender a Sánchez", ha dicho que es "amigo" de él pero también de Susana Díaz y de Patxi López.

"Siempre he dicho que el procedimiento por el que se han cargado a Pedro Sánchez es infumable" y, aunque "desconozco sus capacidades para guiar los destinos de España y de su partido", lo que le han hecho porque ganó unas primarias y "los que le pusieron le han quitado" para facilitar la investidura de Rajoy.

Para Revilla, Sánchez dijo "no es no" y "no ha incumplido su promesa" pero "60 0 70 personas decidieron cargársele en una noche de truenos". "Me parece que ese no es el procedimiento", ha dicho, ante lo que le han recordado que Sánchez también "se cargó" igualmente en Madrid a Tomás Gómez. "Mal hecho también", ha apostillado.

"No me gusta el Tramabús"

Igualmente, Revilla ha sido preguntado por su opinión acerca del 'Tramabús' de Podemos y ha asegurado que "no me gusta" porque lo que está haciendo es "señalar". "Señalar no me gusta porque ni están todos los son ni son todos los que están y la gente tiene familia, niños...", ha indicado.

Para el presidente cántabro, lo que tendrían que hacer todos los partidos en el Congreso es "llegar a un acuerdo" para acabar con la "politización de la justicia", que "todos" lo llevaban en sus programas electorales y es "lo que piden los ciudadanos".

Además de ese acuerdo, ha opinado que habrá que reforzar la Fiscalía como "mil fiscales especializados" y la contratación de un millar de nuevos guardias civiles y policías con "la carrera de económicas" para que "todos sepan que ante una tropelía del poder ejecutivo o el legislativo se les va a caer el pelo".

"¿Qué costaría eso, 50 millones? Pero seguro que conseguían un retorno 15 veces mayor a través de sus investigaciones", ha dicho.