El Rey augura "el mayor de los éxitos" al Centro Botín, "nuevo motor de cultura y progreso"

El Rey Felipe VI ha inaugurado este viernes el Centro Botín de Santander al que ha calificado como un "nuevo motor e icono de cultura y progreso de la sociedad" y un "foco de desarrollo para Cantabria y España", que servirá para situarlas "en el mundo del arte", y le ha augurado "el mayor de los éxitos".

En su intervención en el acto, al que ha acudido acompañado de la Reina Letizia y que ha supuesto la primera visita conjunta de los Reyes a la capital cántabra desde su coronación, ha resaltado al Centro Botín como un "proyecto innovador" y "un espacio ciudadano, para el arte, la formación y la cultura con vocación de excelencia", la que, según ha dicho, "siempre quiso volcar" en el proyecto su ideólogo, el banquero Emilio Botín.

Así, ha destacado la "excelencia del lugar", frente a la "magnífica Bahía" de Santander; de la "idea", con un programa formativo, cultural y artístico; y del "edificio", obra del arquitecto genovés Renzo Piano, en colaboración con Luis Vidal + Arquitectos.

En su opinión, Piano "ha vuelto a demostrar aquí su compromiso con el entorno y su capacidad para generar espacios de encuentro que mejoren las ciudades y la vida de las personas".

"Todos estamos de enhorabuena, todos ganamos; y por tanto debemos dar unas gracias inmensas a la Fundación Botín por hacerlo posible", ha dicho Felipe VI, quien ha reconocido que "no es fácil convertir las grandes ideas en realidades tangibles".

También ha agradecido y felicitado a las instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas que han participado en este proyecto de iniciativa privada y, además, "a todos los cántabros y santanderinos que ya lo han hecho suyo".

Según ha defendido, "la respuesta a los retos de nuestro tiempo, que no son pocos ni sencillos", precisa "de una actitud colaborativa entre los distintos sectores de la sociedad", un contexto en el que ha opinado que las fundaciones son "instrumentos idóneos cuando son expresión del compromiso con el bien común y el interés general".

"Hoy la Fundación Botín, después de más de 50 años de acción filantrópica trabajando en los ámbitos de la educación, la ciencia, la defensa del patrimonio o el desarrollo rural, decide hacer una apuesta definitiva por la cultura y, específicamente, por el arte", ha dicho el Rey, quien ha ensalzado al arte como "un indudable motor de desarrollo social y de desarrollo personal. Sin el arte, sin las artes, nuestra vida no sería completa".

Y, además, lo ha defendido como un "claro exponente de la riqueza tangible e intangible de las naciones" y, a su juicio, "España es buena prueba de ello", con un patrimonio artístico y cultural que los españoles han "construido a lo largo de los siglos", y "sigue construyéndose día a día", han definido al país, al tiempo que --ha dicho-- "impulsa con fuerza y prestigio" la imagen del país en el exterior.

RECUERDO A EMILIO BOTÍN

El acto, celebrado ante más de 300 representantes de la vida política, económica, cultural y social de Cantabria y España, ha arrancado con la intervención del presidente de la Fundación Botín, Javier Botín, que ha rememorado las palabras de su padre, el banquero Emilio Botín, de que este centro "es el proyecto más social", "más global" y "más local" de la entidad en sus más de medio siglo de historia.

Y ha apuntado también que el centro, en cuya construcción han trabajado más de 200 empresas principalmente de Cantabria encabezadas OHL y Ascán, aspira a convertirse en un "referente cotidiano" para la vida de los santanderinos y ser un "lugar de encuentro en que vivir su ciudad".

Además, ha destacado que este centro quiere ser un "referente de las artes plásticas", "despertar la creatividad" y "ayudar a dinamizar Cantabria" hacia un "turismo cultural" y aumentar el número de visitantes nacionales y extranjeros y "generar riqueza económica y social".

En este punto, Botín ha detallado que hasta el momento de la inauguración más de 80.000 santanderinos y cántabros han solicitado su pase permanente al Centro, que permitirá acceder a las exposiciones de forma gratuita, y más de 3.000 personas se han hecho "Amigos" del edificio, algo que es "muy importante" porque "sin ellos este lugar no tendría sentido".

Tras él, ha intervenido el arquitecto Renzo Piano, autor del proyecto y que ha hablado en italiano. Ha tenido palabras de elogio para Santander, a la que ha calificado como una ciudad "extraordinaria". Según ha dicho, un arquitecto "debe amar la ciudad donde construye, si no, no funciona". "Emilio me enseñó a amar esta ciudad", ha ensalzado el arquitecto.

Piano ha logrado arrancar las sonrisas de los asistentes al recordar las conversaciones que mantuvo al inicio de este proyecto con el fallecido Emilio Botín. "Cuando me encargó el proyecto yo hablaba en italiano despacito y él en español también despacito y nos entendíamos perfectamente", ha dicho Piano, que espera que "con este proyecto la gente recuerde a Emilio".

El arquitecto ha sido el encargado de dar la orden de descubrir las cristaleras del salón de acto --que han comenzado cubiertas--, dejando ver la Bahía de Santander, momento que ha arrancado los aplausos de todos los asistentes, al igual que en el recuerdo realizado a Emilio Botín, ideólogo de este proyecto y que, fallecido en septiembre de 2014, no pudo ver concluido su obra más filantrópica con la ciudad y la comunidad.

Los recuerdos a Emilio Botín han sido constantes en el acto, en el que se han visualizado varios vídeos, uno de ellos en el que se ha escuchado su voz cuando anunció el proyecto en 2010. "¡Cuánto daría él por estar presente", ha señalado, precisamente, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha recordado y agradecido su contribución, presente por toda la región.

Lo ha definido como una persona "entrañable" y con la que, según ha comentado, fraguó una "importante amistad".

LA PLAZA 'EMILIO BOTÍN'

Y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha anunciado que la plaza que rodea al Centro Botín recibirá el nombre de Emilio Botín, el banquero que "paseó el nombre de la ciudad por todo el mundo" y "empeñó su palabra y su tesón impagable en impulsar" este nuevo edificio emblemático de Santander, al que ha calificado como un "tesoro cultural de valor incalculable".

"Hoy es el primer día del resto de la vida de una vocación con vocación cosmopolita", ha dicho la regidora, que también ha aprovechado el acto para dar a conocer que el Ayuntamiento entregará el próximo 28 de septiembre la Medalla de Oro de Santander a la Fundación Botín, saldando así, según ha dicho, "la deuda permanente de gratitud" de la ciudad con la entidad.

EL ACTO

La inauguración del Centro Botín se ha celebrado en medio de una gran expectación ciudadana, que desde más de una hora antes del inicio del acto, que ha arrancado pocos minutos antes de las 13.00 horas, con casi diez minutos de retraso de la hora prevista (12.45) e inmediatamente después de la entrada de los Reyes en el salón donde se ha celebrado el evento.

Tras ser recibidos por las autoridades en el exterior del edificio, los Reyes han realizado su entrada en el salón de actos con aplausos de los asistentes.

En la inauguración, han asistido, entre otros, el ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que ha formado parte de la comitiva real; el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; miembros del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Santander; diputados nacionales y regionales.

También ha habido empresarios, representantes de la judicatura, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, y muchos representantes del mundo de las artes y las letras, como el cineasta Carlos Saura; el escritor y periodista santanderino, Jesús Ruiz Mantilla.