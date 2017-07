Santoña y Cabezón de la Sal, entre los ayuntamientos que no han rendido cuentas de 2014 ni 2015

El Tribunal de Cuentas ha acometido la fiscalización de un total de 62 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y una diputación provincial que no habían cumplido la obligación de rendir las cuentas de los ejercicios de 2014 y 2015, con el fin de contribuir a "remover los obstáculos estructurales, organizativos o las prácticas de gestión" que originan el incumplimiento. Entre estos consistorios se encuentran los cántabros de Santoña, que no ha acreditado las cuentas de 2014 ni de 2015, y Cabezón de la Sal, que únicamente no ha presentado las de 2015.