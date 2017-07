UIMP- Vela dice que si no se "optimizan" las bases de datos sanitarias, España se encontrará con "serias dificultades"

La secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, ha pedido este martes en Santander que se compartan todos los datos sanitarios existentes en España para tener así un sistema que sea "eficiente" y "sostenible" y para, además, "ayudar a los ciudadanos", porque si no se "optimizan", España se encontrará con "serias dificultades".

En su intervención en el encuentro 'Los institutos de Investigación Sanitaria: hacia una traslación efectiva' en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha incidido en que en España "tenemos muchos datos, mucha información, pero muy dispersa y poco armonizada", por lo que "se puede dar un salto" poniendo en común todas las bases de datos.

"Tenemos capacidades y lo más importante es que nos sentemos y las pongamos todas juntas. Disgregados no vamos a ningún sitio", ha manifestado Vela.

De hecho, ha alertado de que hay que "optimizar" los datos porque "si no, nos encontraremos con serias dificultades", teniendo en cuenta que España tiene "muchas capacidades y muchos conocimientos", así como infraestructuras "muy distribuidas" por todo el país.

Y también ha destacado la "obligación" y "responsabilidad" por parte de los agentes en este ámbito, y lo ha antepuesto a "diseñar papeles bonitos que luego no vayan a ningún sitio".

"Sería una buena idea organizarlos como país", ha proclamado Vela, para quien esta organización compartiendo datos "puede servir de vehículo para hacernos oír en Europa, coordinar mucho más nuestra actividad y para conseguir financiación". Un aspecto sobre el que ha incidido en la necesidad de que haya una colaboración público-privada.

Del mismo modo, se ha referido a que actualmente en la UE se está definiendo el noveno programa Horizonte 2020 y considera "muy importante" que los profesionales del sector sanitario expliquen si "hay que proponer grandes actividades paneuropeas" en medicina personalizada en su parte "más clínica o computacional".

La secretaria de Estado ha defendido las capacidades de España en el ámbito de la medicina personalizada y que el momento actual supone "una oportunidad que no debemos dejar pasar", al tiempo que ha reivindicado que nuestro país tiene que plantear proyectos "originales" capaces de entrar en un escenario "en movimiento".

Es decir, Vela aboga por "no repetir lo que otros han hecho" porque así "no se va a ningún sitio, no aportará nada". La secretaria de Estado, que no ha querido hablar de las partidas presupuestarias en este ámbito, ha asegurado que en el Ministerio son "poco de rankings, más de ser eficientes para los pacientes".

Al mismo tiempo, ha hecho referencia al ordenador MareNostrum 4, el supercomputador del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, sobre la que ha asegurado que se ha querido "tener una máquina buena, capaz, que esté entre las mejores" para "poder dar un buen servicio" a los ciudadanos.

"NECESITAMOS GRANDES ORDENADORES"

En este sentido, además, ha reconocido que a España le hace falta "una cierta parte de formación", personas que "sean capaces de manejar los datos con eficacia y eficiencia", aunque ha aclarado que "tampoco andamos mal en este sentido". Sin embargo, sí ha incidido en que "necesitamos grandes ordenadores".

A este respecto, Vela se ha referido al EuroHPC, un proyecto que, en su opinión, "si Europa se lo toma en serio" puede ser uno de los que tenga "más recorrido". Esto se debe, a su juicio, a que Europa ha decidido "apostar por hacer hardware" ya que "no hay un solo parís" en el continente "que sea capaz de construir un chip".

"Dentro de esta gran iniciativa es mucho partir desde abajo porque no hay una estructura empresarial capaz de hacer un ordenador. Es paradójico, hacemos aviones supersónicos, pero no ordenadores", ha comparado.