Ayerdi muestra su "enfado mayúsculo" con Fomento, al que acusa de dar argumentos "falsos" sobre el TAV

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha mostrado su "enfado mayúsculo e incredulidad" con la posición que mantiene sobre el tren de alta velocidad el Ministerio de Fomento, al que ha acusado de dar argumentos "falsos" en la nota de prensa que emitió tras la reunión de la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Comunidad foral de Navarra y Adif, que se celebró este lunes en Madrid.

Manu Ayerdi ha afirmado en una rueda de prensa que "cuando el Ministerio de Fomento dice que la propuesta del Gobierno de Navarra es inasumible porque no garantiza las obras del TAV es falso y cuando el Ministerio dice que la propuesta del Gobierno de Navarra supondría al menos un año más en blanco para las obras del TAV es falso".

El vicepresidente navarro ha explicado que su impresión al salir de la reunión fue que "nos hemos escuchado las dos partes, vamos a valorar lo que ha dicho uno y lo que ha dicho el otro, y seguimos en contacto". "Este fue el final de la reunión tal como lo vivió el Gobierno de Navarra y a las dos horas encontrarnos con esa nota de prensa en el coche fue una sensación de incredulidad y enfado mayúsculo", ha lamentado.

Durante la rueda de prensa, Manu Ayerdi ha explicado que antes de asistir a la reunión, remitió por la mañana una carta al ministro en la que planteaba cuál era la posición del Gobierno de Navarra sobre este tema.

En primer lugar, le comunicaba que el Gobierno de Navarra estaba dispuesto "a hablar de nuestra propuesta y de la suya, a abrir el correspondiente periodo de negociación, pero sí le digo que el Gobierno de Navarra no firmaría un nuevo convenio sobre el tren hasta tener cerrado un acuerdo en torno al Convenio Económico". "Este es un asunto clave para Navarra. Cuando la aportación de Navarra al Convenio está por encima de los 600 millones y hasta el propio Javier Esparza (presidente de UPN) dice que la aportación debería estar e en torno a los 450 millones, imagínense la importancia que tiene cerrar antes el Convenio económico", ha apuntado.

Así, ha señalado que él mismo "no tendría capacidad de salir a la calle diciendo que he firmado un convenio sobre el tren, en el cual me voy a descontar lo que he adelantado de la aportación al Estado, sin tener cerrada una aportación que, si le hacemos caso al señor Esparza, esta más de cien millones por debajo de lo que estamos pagando". "Cualquier ciudadano en la calle me podría decir cómo he firmado el convenio sobre el tren sin tener cerrado el Convenio Económico", ha indicado.

No obstante, a la espera de cerrar el acuerdo sobre el Convenio Económico, Manu Ayerdi propuso firmar una adenda al convenio actual sobre el tren que incorporaría tres apartados. En primer lugar, el Gobierno de Navarra se comprometía a entregar los proyectos de los tramos 2 y 3 "tan pronto como los termine la ingeniería adjudicataria".

En segundo lugar, en lo relativo al tramo 2 del Castejón-Campanas, el Gobierno de Navarra plantea "una excepción a lo establecido en el convenio vigente y será Adif quien licite, adjudique, contrate y abone directamente las obras y abone también las exportaciones".

Finalmente, proponía incluir una cláusula para recoger "compromisos globales para el desarrollo de la línea Zaragoza-Pamplona-Y Vasca" con el objetivo de asegurar la condición de corredor ferroviario para este proyecto.

Manu Ayerdi ha explicado que "la situación, después de la reunión de ayer y de la nota de prensa del Gobierno del Estado, no es ni de lejos la mejor de las posibles". "La respuesta que nos ha dado el Ministerio no responde a la realidad. A partir de aquí, Navarra quiere influir lo más que pueda en una infraestructura que considera estratégica y que es competencia del Estado. La situación es preocupante e irritante", ha afirmado.

(Habrá ampliación)