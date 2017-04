Los jueces suspenden el acuerdo del Parlamento navarro para colocar la bandera republicana

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra suspendido el acuerdo del Parlamento foral por el que se autorizó la colocación de la bandera republicana en la fachada el 14 de abril. La resolución puede ser recurrida.

Los jueces del alto tribunal navarro invocan la jurisprudencia existente sobre esta cuestión para recordar que la enseña republicana "no es bandera constitucional". "Sin que se trate de negar el derecho que tiene cualquier partido o grupo político, en su sede o en sus propias dependencias, al uso de la bandera que estime conveniente, pero cuando se trata de un edificio público no se puede hacer uso en el mismo, ni en el balcón principal, ni en cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública, de otra bandera que no sea la oficial".

A la particular guerra de banderas que se vive en la Comunidad foral, con una recién derogada ley de símbolos para permitir que la ikurriña vuelva a los ayuntamientos, y una bandera de Europa desaparecida de los mástiles oficiales del Parlamento desde hace meses, se suma ahora la bandera republicana.

Los grupos de Geroa Bai, Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Socialistas navarros ratificaron recientemente su decisión política de que el próximo 14 de abril ondee en la Cámara foral la bandera republicana. El voto en contra de UPN y PP no sirvió para reconducir la iniciativa.

El auto explica que "en el caso que hoy nos ocupa, el Estado tiene interés legítimo de que se respete por el Parlamento de Navarra la legalidad vigente y los símbolos constitucionales del Estado y es también legítimo que cuestione si la bandera republicana que se pretende colocar el día 14 próximo es una bandera constitucional". "Por tanto, ostenta el Estado legitimación para recurrir el acuerdo citado de índole administrativa y no propiamente parlamentaria", agrega.

Cuando se tomó la decisión, la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, pidió respeto hacia la “soberanía parlamentaria y la política que se hace en sede parlamentaria”, además de rechazar “la injerencia de otras instituciones como la delegación del Gobierno o los tribunales de justicia”. Recordó que la colocación de la bandera republicana fue una petición de la Junta Republicana de Izquierdas de Navarra y que se iba a atender “como se hace con los requerimientos de otros colectivos, se colocan banderas LGTBI, o se ilumina la sede del Parlamento de forma especial en el día del Parkinson o del Sida, o en contra de la violencia machista”.