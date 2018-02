El administrador concursal ve "muchos errores" en la planta de Ultzama y dice que "no era viable" en 2015

Xabier Berruezo, representante de Elizalde Berruezo Administradores Concursales, que se ha encargado de la labor de la administración concursal en la planta de biometanización de Ultzama, ha afirmado que "se cometieron muchos errores que han dado lugar a lo que ha pasado" y ha asegurado que esta infraestructura "no se podía considerar viable" en "el estado en el que estaba" en 2015.

Berruezo, que ha comparecido este viernes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre este asunto, ha explicado que la administración concursal no compartió el plan de viabilidad presentado para la planta porque estaba basado en un "ejercicio de hipótesis". "En la situación en que estaba, el propio plan de viabilidad ya decía que se generaban pérdidas", ha indicado.

En su opinión, "el planteamiento desde el punto de vista empresarial deja mucho que desear y un empresario mínimamente diligente no hubiese cometido esos errores". "Se cometen muchos errores que dan lugar a lo que ha pasado", ha indicado.

Xabier Berruezo ha explicado que el trabajo de la administración concursal comenzó el 23 de abril de 2014 y, según ha afirmado, "la contabilidad estaba correctamente llevada, no presentaba anomalías significativas, y además se llevaba por una empresa externa".

Según ha precisado, "la labor de la administración concursal se constriñe a los dos años anteriores al concurso". "Es hasta donde revisamos que no hay ninguna salida de activos. De ahí hacia atrás no revisamos", ha indicado.

Sobre el plan de viabilidad que se presentó para la planta, Xabier Berruezo ha considerado que se hizo "ex profeso para la presentación de la demanda de concurso". "En este plan de viabilidad se reconoce que en el estado en el que está la planta no es viable, genera pérdidas", ha explicado, para señalar que se planteó una posible situación de rentabilidad basada en condicionantes: "Si bajamos el precio del transporte, si le subimos el precio a los ganadores, si producimos más electricidad, si vendemos más... Eso no deja de ser un ejercicio de hipótesis. Por eso decimos que no compartimos el plan de viabilidad".

Berruezo ha señalado que "nos encontramos con una empresa que no está funcionando bien, que no está bien planteada". "Encontramos cosas muy paradójicas. De los cuatro motores para generar electricidad, dos no están en la planta, están a un kilómetro, en un local alquilado a una empresa. Que el principal activo esté en otra empresa nos llama la atención", ha planteado.

También ha afirmado que "nos encontramos con unas instalaciones en mal estado, en un deficiente estado de conservación, con unas producciones que no llegan a lo que vemos que se ha previsto en los planes de viabilidad que habían servido de base, nos encontramos con que hay una tecnología que no funciona, que tiene constantemente averías, nos encontramos que ha habido que modificar el enfoque inicial que era únicamente purín, que el purín de vaca no generaba suficiente masa de gas como estaba en el proyecto y ha habido que meter otros productos y que esos productos tienen un efecto nocivo en el funcionamiento".

Durante su comparecencia, a preguntas de los grupos parlamentarios, ha hecho una reflexión en el sentido de que "en esta época hubo bastante obra pública y bastante iniciativa de este tipo, donde su rentabilidad o su viabilidad se basaba en dinero público, en el dinero a través de subvenciones, no en la propia rentabilidad de la empresa".

Según ha señalado, "este tipo de tecnologías e instalaciones, por el elevado coste que tenían, no era posible hacerlas si no tenían una financiación a base de subvenciones, no solamente esta planta, esta y todas". "Con lo que se producía o con la rentabilidad que podían tener no daba para mantener una cuenta de explotación. O bien se hacía con una financicación privada a muy largo plazo o si no tenía que ser vía subvenciones generosas", ha indicado.

No obstante, ha precisado que ignora si la planta de Ultzama contaba con doble subvención. "Lo ignoro totalmente, la administración concursal no participó en esto y no sabemos si contaban con una, con dos o con cinco subvenciones", ha señalado.