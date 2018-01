Un mando intermedio de Agricultura no vio "nada extraño" en la ejecución de la planta de Ultzama

"Nuestra función era certificar que las obras estuvieran correctamente ejecutadas y yo pondría la mano en el fuego de que todo lo que hemos verificado en los informes que estaba ejecutado lo estaba. Quiero dar un apoyo a los técnicos que visitaron y vieron la obra. En ningún momento hemos visto nada extraño en la ejecución de la obra en aquel momento", ha destacado durante su comparecencia en el Parlamento de Navarra en la comisión de investigación sobre esta planta.

Además, Juan Pablo Rebolé ha afirmado que no recibió indicación de sus superiores de cómo debían tramitarse las subvenciones. "Es como cualquier convocatoria, hay en el departamento unos modelos de convocatoria, se elaboran las propuestas de convocatoria y eso es lo que se tramita", ha señalado.

No obstante, ha precisado que "nosotros elaboramos la propuesta de convocatoria, pero luego los responsables de esa convocatoria son los responsables del departamento, y ahí dan sus orientaciones políticas a la convocatoria, como sucede siempre con los responsables del departamento, yo llevo 25 años en la Administración y es lo que veo". "Nosotros lo que hacíamos era cerciorarnos de que se cumpliera con la normativa rural y la normativa europea, que jurídicamente cumple con la ley de subvenciones y que los servicios de intervención vieran que esa aplicación de fondos era correcta", ha explicado.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, le ha preguntado si recibió indicaciones en el sentido de que la convocatoria de subvenciones pudiera encajar con una planta con las características de la de Ultzama y ha respondido que "en el propio Programa de Desarrollo Rural ya era uno de los supuestos que se podrían subvencionar las instalaciones para gestión de residuos ganadores y nosotros lo que revisábamos era eso".

Juan Pablo Rebolé ha explicado que el expediente de abono de las ayudas a la planta "venía de una convocatoria aprobada por orden foral de la consejera". "Conforme las inversiones de todos los expedientes se iban ejecutando, la entidad local solicitaba el abono de la subvención y lo que se hacía era que los técnicos revisaban la documentación, verificaban que su cumplían las bases reguladoras y se hacía una inspección en campo para constatar que la actuación se había hecho. Comprobado que todo era correcto, se elevaba a la firma del director general previo informe de intervención", ha explicado.

El parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza le ha preguntado por unas palabras del actual director general de Desarrollo Rural, Ignacio Gil, que manifestó que la última subvención concedida a la planta no era pertinente, ante lo que Juan Pablo Rebolé ha explicado que "en la última convocatoria, de 2010, se subvencionaban una serie de fosas y se cumplía con todo lo que las bases reguladoras establecían". "No podemos ir más allá de lo que las bases dicen. Si las bases dicen que la inversión está finalizada, está operativa y funcional y nos solicitan el abono de la subvención con arreglo a las bases reguladoras aprobadas por los responsables del departamento no podemos meternos más, estaríamos haciendo mal", ha indicado.

Por otro lado, Juan Pablo Rebolé ha explicado que no recuerda exactamente cuándo tuvo conocimiento de este proyecto, pero en todo caso ha afirmado que lo conoció "oficialmente" cuando llegó al departamento este proyecto una vez abierto el plazo previsto en las bases reguladoras de las ayudas.

También ha señalado que de los documentos que manejaban en su momento "se desprende" que en el proyecto había una voluntad de realizar una "inversión mancomunada" de los ayuntamientos de Ultzama, Basaburua y Odieta, en la que ejercía como "representante" el consistorio de Ultzama.

Tras ello, ha reconocido que cuando se aprobó el expediente para requerir la devolución de las ayudas solo se dirigió al Ayuntamiento de Ultzama y lo ha justificado en que era "el interlocutor". "A la vista de lo que ha sucedido, si volviera a plantearse este tipo de ayudas, sí que les exigiríamos un compromiso conjunto -a todos los ayuntamientos-", ha señalado.

Sobre el abono de ayudas por 852.000 euros por el suministro de unos depósitos de la primera certificación sin que se hiciera comprobaciones, Juan Pablo Rebolé ha señalado que las bases reguladoras no preveían una comprobación en el campo. "Mi opinión no tiene nada que ver. Yo no puedo hacer nada que no esté en las bases reguladoras", ha indicado.