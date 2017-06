Llega Gamergy 2017, la edición que quiere hacer historia

Miles de personas estarán pendientes este fin de semana del recinto ferial de Ifema en Madrid. No hay conciertos, ni tampoco finales deportivas. El motivo son los videojuegos. Este es el poder de convocatoria que va a tener la séptima edición de Gamergy, que vendrá cargada de sorpresas y momentos épicos.

Los días 23, 24 y 25 de Junio llevan meses señalados en el calendario de los aficionados a los esports. Todo porque podrán encontrar en un recinto muy superior al de anteriores ediciones, que cuenta con 24.000 metros cuadrados dedicados por entero al ocio y la competición en los deportes electrónicos.

Siendo la más grande hasta ahora- hasta un 50% más- la séptima edición de la Gamergy llega este año pisando muy fuerte. Las expectativas están en las finales de la Super Liga Orange del Call of Duty y de League of Legends. También se decidirá qué equipo de Counter Strike representará a nuestro país en el Roog Masters Open Qualifier Spain de CS:GO, torneo de gran importancia que ha sido organizado por ASUS Republics of Gamers.

El viernes, Asus Rog Army (decaído en los últimos meses tras la marcha de varios de sus jugadores) y Origen ESP se verán las caras a las 16:30h para jugar el descenso en LoL. El sábado lo harán los cuatro mejores equipos de la Super Liga Orange: ThunderX3 Baskonia (primer clasificado) VS Valencia CF eSports (cuarto), a las 11:30h, y KIYF (segundo) VS The G-Lab Penguins (tercero) a las 16:00h. El domingo a las 11:30h jugarán el perdedor del viernes contra Team Heretics, primer clasificado de la 2º división. A las 16:00h tendrá lugar la gran final.

El viernes también se celebrará el ascenso y descenso, al mejor de 7 mapas, de los cuatro mejores equipos clasificados en las finales del Call Of Duty. Viernes a las 17:00h, GA eSports VS Los 4 Olvidados; Sábado a las 12:30h Team Heretics VS KIYF eSports; Sábado, 15:00h, Giants Gaming VS eMonkeyz Club. La final será a las 18:00 del sábado.

Más espacio para el espectador

El "boom" de los esports en España se traduce en mejoras en todo lo que envuelve a la competición. Así, este año se ha ampliado el aforo para los fans de las batallas en la Grieta del Invocador. El nuevo Orange Stadium rondará los 3000 espectadores, casi 1000 más que la edición anterior. Call of Duty no se queda atrás, ya que los aficionados podrán, por primera vez, animar a sus jugadores favoritos en un escenario de 360º con forma de anfiteatro (con cabida para 800 espectadores).

A pesar de que dichas finales copan buena parte del protagonismo del evento, también habrá espacio para otros muchos juegos como Hearthstone, Clash Royale (en el que habrá más de 14.000 euros en premios), Overwatch o la competición de PlayStation Plus Challenges. Gamergy reunirá a jugadores de todo tipo y género: MOBA, shooters e incluso juegos de mesa convivirán estos tres días.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a sus jugadores preferidos e incluso enfrentarse a ellos en "Reta a un pro"; también podrán participar en los torneos abiertos del Grand Open, pasar el tiempo en el espacio Nintendo Switch o deleitarse con los mejores Cosplayers de la Gamergy.

Además de ser la edición que más jugadores de fama internacional acogerá y la mejor preparada para el espectáculo, este año el reparto de premios también será superior al de anteriores ediciones. 150.000 euros, el mayor bote desde sus inicios, serán repartidos en las diferentes competiciones del evento, más del doble que en la edición de diciembre del año pasado.

Los organizadores del evento, LVP e IFEMA, esperan cosechar cifras superiores a las de la anterior edición, que contó con 32.700 espectadores presenciales y unos 350.000 aficionados que siguieron las competiciones a través de las redes.

Todo ello no hace sino evidenciar que el crecimiento de los esports en España es un monstruo imparable, un fenómeno que se traduce este fin de semana en una Gamergy que hará historia.